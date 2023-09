Ripartono le linee Pedibus: alla ricerca di nuovi volontari

PORDENONE – Con l’inizio dell’anno scolastico ripartono presso le scuole di Pordenone i servizi Pedibus gestiti dall’associazione Piccoli Passi.

Il progetto è nato nel 2017 nel quartiere di Vallenoncello con l’intento di diffondere la mobilità dolce nei percorsi casa-scuola, favorire nei bambini il concetto di ecologia e conoscenza del territorio e contribuire nella lotta all’inquinamento, dal momento che moltissimi genitori accompagnano i propri figli a scuola con le auto, aumentando notevolmente lo smog durante le attese con motore acceso.

​Vista l’utilità sociale, educativa e motoria dell’iniziativa e la crescente domanda da parte delle scuole di tutta la città, l’associazione Piccoli Passi ha esportato il progetto in tutti i quartieri, creando sempre più linee Pedibus.

Oggi il progetto registra numeri importanti: più di 350 bambini in tutta la città, ben 16 linee Pedibus (dalle 2 linee iniziali) ed altre 2 che potrebbero presto essere organizzate per le primarie Grigoletti e IV Novembre e oltre 130 volontari che accompagnano i giovani alunni in questi brevi percorsi fino a scuola.

​

Riguardo ai volontari, ogni anno è necessario riorganizzare i gruppi che guidino i bambini a scuola, dal momento che molti genitori seguono i figli alle scuole medie ed altri nuovi ne arrivano, ma soprattutto si arruolano costantemente nuovi accompagnatori.

​

Per questo, Piccoli Passi lancia un appello a tutti coloro che si volessero unire a loro, dedicando anche solo 15 minuti del proprio tempo, magari per una sola volta a settimana, in orario di entrata o uscita da scuola.

Tutti si possono proporre per svolgere questo servizio socialmente utile che non impegna eccessivamente ma che riempie di soddisfazione grazie all’allegria dei bambini. Per informazioni contattare l’associazione scrivendo a [email protected] o telefonando al 333.1380883.

Linee pedibus a.s. 2023/2024

A partire da lunedì 25 settembre questi sono gli orari delle “linee” pedibus attivate. Primaria “Leonardo da Vinci”: 2 linee, andata e ritorno tutti i giorni (giovedì sia alle 13 che alle 16); Primaria “De Amicis”: 2 linee, andata tutti i giorni; ritorno ore 13.00 solo lunedì e martedì: Primaria “L. Radice”: 1 linea attiva tutti i giorni in andata; Primaria “Collodi”: 3 linee attive tutti i giorni in andata.

Da lunedì 2 ottobre, Primaria “Beato Odorico”: 1 linea con nuova tratta in andata tutti i giorni: 7.40 partenza

dal negozio Barbisan in via Piave lato sinistro, 7.45 fermata incrocio tabaccheria Gai, 7.50 fermata presso il semaforo con incrocio di via Piave con via Zara, via Zara lato sinistro, via Stradelle attraversamento pedonale che porta alla stradina dietro la scuola. Inoltre Primaria “Rosmini”: 1 linea, andata e ritorno tutti i giorni.

Inoltre, in programmazione di partenza a breve Primaria “Gabelli”: 3 linee in andata martedì e giovedì; Primaria “Narvesa”: 2 linee in andata e ritorno tutti i giorni (si stanno organizzando i volontari e attendendo la messa in sicurezza della linea di via Fonda, dove sono stati rimossi gli archetti a protezione del percorso).

Infine in programmazione di partenza la Primaria “Padre Marco”: 1 linea (si stanno cercando un referente e dei volontari).