Riqualificato l’ospedale vecchio di Pordenone, operativo a inizio 2024

PORDENONE – “Grazie a un’importante e poderosa manovra che la Giunta andrà ad approvare nei prossimi giorni, la parte dell’ospedale vecchio di Pordenone sarà completamente riqualificata restituendo un’intera area alla vita della città. Con il cantiere di fatto in dirittura d’arrivo dell’ospedale nuovo, il nosocomio hub del capoluogo del Friuli Occidentale potrà dirsi completamente innovato: un centinaio di posti letto in più, nuovi spazi verdi, parcheggi funzionali insieme a una viabilità di migliore fruibilità per l’utente e per il cittadino”.

Lo hanno affermato il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, e il vice Riccardo Riccardi, con delega alla Salute, al termine di un sopralluogo nei cantieri assieme al sindaco Alessandro Ciriani.

I due esponenti della Giunta hanno ricordato come il cantiere per l’ospedale nuovo – iniziato nell’agosto del 2017 per quanto riguarda il posteggio, e nel 2018 per il corpo del nosocomio -, sarà ultimato nei primi mesi del prossimo anno, quando entrerà in funzione. Nel 2023 e nelle prime settimane del 2024 le attività saranno dedicate al collaudo e all’allestimento. I primi a essere attivati saranno gli ambulatori, seguiti dal dipartimento medico e dal dipartimento chirurgico.

Il costo complessivo è di 227 milioni da quadro economico di cui 128 di opere, senza particolari scostamenti se non quelli

relativi al caro materiali. Per quanto riguarda l’ospedale

vecchio, si prevede la demolizione di alcune parti e il recupero e riutilizzo di altre, in particolare da dedicare a uffici, parte tecnica, direzione aziendale. Il quadro economico si attesta attorno ai 90 milioni di euro, oggetto per larga parte di una manovra che la Giunta andrà ad approvare nei prossimi giorni.

Parte dell’importo necessario, di circa venti milioni di euro, è già nelle disponibilità dell’Asfo, erogato dalla Regione. La parte restante si otterrà da accordi quadro con lo Stato e da fondi regionali.