20.6 C
Pordenone
sabato , 18 Ottobre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Risate e solidarietà con “Super”, lo spettacolo che ha conquistato il pubblico

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Una serata all’insegna del buon umore e della solidarietà quella andata in scena con lo spettacolo teatrale “Super”, una commedia brillante che ha saputo coinvolgere e divertire il pubblico presente.

L’evento, organizzato dall’associazione LePeTit PORT, ha avuto un obiettivo nobile: raccogliere fondi a favore del reparto pediatrico dell’ospedale di Pordenone. Una causa importante che ha reso l’occasione ancora più speciale.

Sul palco, attori bravissimi hanno regalato momenti di pura comicità, dimostrando talento e passione. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, tra applausi e risate, rendendo l’atmosfera calorosa e partecipata.

“Super” si è rivelato un successo sotto ogni punto di vista: una combinazione perfetta tra intrattenimento e impegno sociale. Un grazie va agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella iniziativa.

Screenshot

Nella foto, la Fidapa sezione di Pordenone, che ha partecipato a questo evento di solidarietà.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.