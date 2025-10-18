Risate e solidarietà con “Super”, lo spettacolo che ha conquistato il pubblico

PORDENONE – Una serata all’insegna del buon umore e della solidarietà quella andata in scena con lo spettacolo teatrale “Super”, una commedia brillante che ha saputo coinvolgere e divertire il pubblico presente.

L’evento, organizzato dall’associazione LePeTit PORT, ha avuto un obiettivo nobile: raccogliere fondi a favore del reparto pediatrico dell’ospedale di Pordenone. Una causa importante che ha reso l’occasione ancora più speciale.

Sul palco, attori bravissimi hanno regalato momenti di pura comicità, dimostrando talento e passione. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, tra applausi e risate, rendendo l’atmosfera calorosa e partecipata.

“Super” si è rivelato un successo sotto ogni punto di vista: una combinazione perfetta tra intrattenimento e impegno sociale. Un grazie va agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella iniziativa.

Nella foto, la Fidapa sezione di Pordenone, che ha partecipato a questo evento di solidarietà.