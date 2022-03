Roraigrande: modifiche alla viabilità, da giovedì 17 marzo

PORDENONE – Da giovedì 17 marzo nel quartiere di Rorai saranno attivate modifiche alla viabilità con l’istituzione di deviazioni.

Le motivazioni le spiega l’assessore all’ urbanistica Cristina Amirante “Dopo un avvio rallentato dalle assenze per Covid e dopo i primi lavori relativi alla realizzazione dei percorsi pedonali attorno all’intersezione tra le vie Canova, Asilo di Rorai, del Pedron e piazzale San Lorenzo, – commenta- ora è indispensabile procedere con la chiusura di tale incrocio per la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie a garantire la realizzazione della piattaforma rialzata necessaria per il rallentamento dei veicoli e per la realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri. Il cantiere procede secondo i tempi.”

Pertanto da giovedì 17 sono previste alcune modifiche: Le linee Bus 2 e 6 verranno deviate, come da mappa allegata verranno segnalate le deviazioni e sarà chiusa l’intersezione tra via Canova, Chiesa di Rorai, piazzale San Lorenzo e via del Pedron

Inoltre le fermate bus di Via Canova e piazzale San Lorenzo a servizio di Rorai centro, saranno sostituite dalle fermate di Viale Grigoletti 100 e 95 nei pressi della Pizzeria da Nando, dopo l’intersezione con Via del Troi in direzione Porcia.

Le modifiche saranno temporanee ed avranno una durata massima di sei settimane circa quindi entro la fine di aprile.