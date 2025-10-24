10.3 C
Pordenone
sabato , 25 Ottobre 2025
Rotary Club Pn, Governatore incontra presidente e direttivo

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Il Governatore del Distretto Rotary 2060, Gianni Albertinoli e il suo assistente territoriale Ivano Chivelli incontrano il Presidente del Rotary Club Pordenone Paolo Santin, i membri del consiglio direttivo, i presidenti di commissione ed i rappresentanti Rotaract e Interact per discutere. delle iniziative e dei service che il Rotary Club Pordenone ha previsto per l’annata rotariana in corso.

In serata, durante la riunione conviviale che si è tenuta presso l’Hotel Moderno, il Governatore ha illustrato a tutti i soci presenti gli obiettivi del Rotary International e del Distretto 2060.

