Rugby under 15 e minirugby: oltre 900 atleti per la due giorni di Tornei

PORDENONE – Quest’anno il Torneo di Rugby Città di Pordenone giunge alla sua 7° edizione e, per l’occasione, raddoppia. Infatti, sabato 29 aprile 2023 scenderanno in campo gli Under 15, mentre domenica 30 sarà il turno dei piccoli atleti del minirugby, per una due giorni all’insegna del rugby giovanile presso gli impianti di via Mantegna a Borgomeduna.

Questo evento, organizzato da Pordenone Rugby ASD, ha la fama d’essere uno tra i più grandi tornei rugbistici organizzati tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Infatti saranno ben 73 le squadre che vi parteciperanno provenienti dal Triveneto e dall’Austria, 83 i volontari che presteranno servizio, ben 476 le partite in programma che coinvolgeranno oltre 900 atleti dai 6 ai 15 anni.

Il 29 aprile 2023 si giocherà dalle 15.30 alle 19.00, mentre domenica 30 aprile dalle ore 8.45 alle 16.30. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a questo grande evento all’insegna dell’allegria e del divertimento, per bambini e famiglie. Oltre allo sport ci sarà tanta musica, animazione e chioschi per una kermesse ormai molto ben rodata, capace di accogliere a Pordenone migliaia di persone.

Il sindaco Alessandro Ciriani porterà il saluto domenica mattina, in occasione dell’apertura del Torneo dei più piccoli. Afferma l’assessore allo sport Walter De Bortoli: «Pordenone è orgogliosa di ospitare questo grande evento rugbistico che coinvolge quasi un migliaio di bambini. Sono molto legato a questo sport, capace di formare i giovani sia nel fisico che nel carattere, in grado di insegnare loro a non avere paura della pioggia, del fango e nemmeno di affrontare la mischia, gli avversari.

Ma soprattutto insegna che, a match concluso, questi diventano amici con cui mangiare, scherzare e fare festa. Insomma, nel rugby spiccano fair play, generosità e rispetto dell’avversario. Valori importantissimi che il presidente del Pordenone Rugby Michele Loschi e il suo staff trasmettono ai più giovani e a tutti i partecipanti del Torneo».

L’Amministrazione ha investito 400 mila euro per mettere in sicurezza il centro sportivo di via Mantegna, dotandolo anche di nuovi servizi e spazi.

Oggi l’impianto ospita anche una società di calcio-pulcini, e consente agli studenti universitari che seguono le lezioni nell’attigua sede di via Prasecco di poter fare dello sport. Questa versatilità nella destinazione d’uso del centro rappresenta un valore aggiunto per il quartiere di Borgomeduna ed incrementa la proposta sportiva che Pordenone offre ai suoi giovani sportivi.