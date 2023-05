Teatro Verdi, successo iniziativa Lions raccolta fondi

PORDENONE – Un Teatro Verdi gremito di spettatori ha fatto da testimone al successo dell’iniziativa del Lions Club Pordenone Host e del Lions Club Brugnera Pasiano Prata, destinata ad una raccolta fondi per dare risposta sia al sostegno alimentare per quanti si trovano in oggettiva difficoltà, che per attivare l’acquisto di strumentazione adeguata, tale da rendere sempre più efficace l’azione di prevenzione svolta sul territorio per affezioni oculari da parte di medici specialisti volontari che utilizzano un camper già attrezzato acquistato dallo stesso Lions Club Pordenone Host e operante sul territorio da qualche anno.

La serata si è svolta all’insegna del buon umore per l’applaudita performance dei cabarettisti ” Non c’è duo senza te” Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani accompagnati dal musicista Fabio Bravin e dalla presentatrice Donatella Cuccaro, che hanno saputo intrattenere il pubblico con la coinvolgente simpatia e l’apprezzata capacità di proporre i numeri del loro varietà.

La numerosa e qualificata partecipazione alla manifestazione ha dato una significativa risposta al messaggio di impegno per sostenere iniziative importanti, in nome di quello spirito di servizio che riconosce nella solidarietà il motivo fondante di appartenenza al movimento lionistico.