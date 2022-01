Salentini di misura al Teghil; Pordenone-Lecce 0-1

LIGNANO SABBIADORO – Un buon Pordenone cede di misura (0-1) al Lecce.

Decide il match il gol di Gargiulo al 24′ del primo tempo.

Nella ripresa i ramarri rimasti in 10 per l’espulsione di Pasa per doppia ammonizione ci provano ma non riescono ad agguantare un meritato pareggio.

Con questa sconfitta i Neroverdi restano fermi a quota 8 punti in classifica e nel prossimo turno sabato 22 gennaio fischio d’inizio 16.15 saranno impegnati in trasferta allo stadio Curi contro il Perugia.

Il tabellino:

PORDENONE-LECCE 0-1

GOL: 24′ pt Gargiulo.

PORDENONE (4-3-3): Perisan; El Kaouakibi, Barison, Bassoli, Dalle Mura (1′ st Perri); Pinato (1′ st Lovisa), Pasa, Zammarini (27′ st Magnino); Cambiaghi, Butic (35′ st Secli), Pellegrini (1′ st Gavazzi). A disp.: Bindi, Sabbione, Stefani, Mensah, Maset, Sylla, Iacoponi. All.Tedino.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Dermaku, Barreca; Majer (18′ st Faragò), Hjulmand (41′ st Blin), Gargiulo (37′ st Helgason); Strefezza, Rodriguez (18′ st Di Mariano), Olivieri (18′ st Coda). A disp.: Borbei, Samooja, Gendrey, Björkengren, Gallo, Hasic. All. Baroni.

ARBITRO: Colombo di Como, assistenti D’Ascanio di Ancona e Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale Longo di Paola. Var: Paterna di Teramo. Avar: Rossi di La Spezia.

NOTE: ammoniti Dermaku, Barison, Hjulmand, Pinato, Pasa, Lovisa e Di Mariano. Al 22′ st Pasa espulso per doppia ammonizione. Angoli 4-4. Recupero: 1′ pt, 5′ st. Spettatori 976, incasso 10.948 euro.

P.G.