San Cristoforo a Pordenone. Passeggiata con guida domenica 25 luglio

PORDENONE – Sarà una passeggiata nel centro storico storia, arte e natura nel centro storico l’uscita a piedi in programma domenica 25 luglio a Pordenone, per iniziativa del Comune di Pordenone, Gal Montagna Leader col supporto di Promoturismo Fvg e la collaborazione dell’Associazione San Valentino.

“L’emergenza sanitaria ci ha insegnato a godere delle piccole cose dietro casa – afferma l’assessora Guglielmina Cucci – ma anche a prenderci del tempo per noi e rivalutare le passeggiate all’aria aperta. Noi siamo fortunati perché tra le piccole cose dietro casa abbiamo artisti della grandezza di Giovanni Antonio de’ Sacchis, Giovanni Antonio Pilacorte, uno dei più bei campanili d’Italia, i nostri magnifici palazzi affrescati, il Noncello, i nostri parchi ricchi di verde e acqua. Seguire il tracciato del Cammino di San Cristoforo ci dà modo di apprezzarli e viverli con un’ottica diversa, accordando il ritmo del respiro a quello del cuore”.

Il gruppo di camminatori e camminatrici, verrà accompagnato dalla guida Alice Sannia lungo un percorso che partendo dal ponte di Adamo ed Eva (alle 10) condurrà verso piazzetta San Marco, il Duomo e il Municipio, corso Vittorio Emanuele e i suoi palazzi affrescati, Piazzetta Cavour, la chiesa di San Giorgio, il Parco San Valentino, il Parco San Carlo e il Parco Galvani, per concludere l’itinerario al Parco del Seminario.

Da qui sarà possibile raggiungere il ristorante per il meritato pranzo. Per partecipare è necessaria l’iscrizione (via Whatsapp al numero 338 6040871 oppure [email protected]) e avere un equipaggiamento adeguato: scarpe da trekking, kway, berrettino parasole, crema solare, acqua. La partecipazione è gratuita. In caso di forte maltempo l’uscita sarà rinviata. In caso di tempo incerto e/o di impraticabilità la guida si riserva il dritto di decidere se annullare o modificare l’itinerario dell’escursione.