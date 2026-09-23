San Francesco, al Centro Meduna una mostra per riscoprire il suo messaggio

PORDENONE – La figura e il messaggio di San Francesco arrivano al Centro Commerciale Meduna con la mostra “800 anni di San Francesco d’Assisi”, inaugurata mercoledì 23 settembre nella galleria al primo piano. L’esposizione, promossa dall’Associazione Eventi nell’ambito dell’VIII Centenario francescano e del progetto “Pordenone San Francesco 800”, sarà visitabile fino all’11 ottobre.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi, il Comune di Pordenone, l’Unità Pastorale Pordenone Centro e il Centro Francescano Maria della Passione di Milano.

All’inaugurazione padre Roberto Benvenuto, del convento di Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento, ha richiamato l’attualità della figura del santo di Assisi. Gli 800 anni dalla morte di Francesco, ha sottolineato, non rappresentano soltanto la commemorazione di una morte, ma soprattutto la celebrazione di una vita e di un messaggio ancora capaci di parlare all’uomo contemporaneo.

«Francesco è vivo e la sua parola, i suoi gesti affascinano ancora l’uomo di oggi», ha ricordato padre Roberto, citando anche i circa 370 mila pellegrini accorsi ad Assisi per l’ostensione delle reliquie del santo tra febbraio e marzo.

Il messaggio francescano torna così a interrogare anche il presente: non limitarsi a celebrare Francesco, ma lasciarsi provocare dalle sue scelte. Tra queste, le parole rivolte ai frati prima della morte: «Io ho fatto il mio dovere, spetta a voi fare il vostro». Una consegna che diventa un invito ad assumersi ciascuno la propria responsabilità, «lì dove il dovere ti chiama».

Il percorso della mostra si intreccia anche con l’eredità di Papa Francesco e con i temi dell’enciclica Laudato Si’. Antonino Errigo, segretario generale del Centro di Alta Formazione Laudato Si’, ha ricordato il legame tra il santo di Assisi, la cura del creato e il tema dell’ecologia integrale, che unisce questione ambientale e sociale.

Durante il periodo dell’esposizione sono previste anche visite guidate, in programma sabato 26 settembre, sabato 3 ottobre, martedì 6 ottobre e sabato 10 ottobre alle 17. Particolarmente atteso l’appuntamento di martedì 6 ottobre con padre Enzo Fortunato, OFM Conv., impegnato nella divulgazione del messaggio francescano e nella promozione delle celebrazioni dell’VIII Centenario.

Il 3 ottobre, inoltre, alle 20.30, a Madonna di Rosa, sarà celebrato il tradizionale Transito di San Francesco, presieduto dal vescovo Giuseppe, nel ricordo del passaggio del santo dalla vita alla morte.

Parte del progetto espositivo anche una raccolta benefica resa possibile grazie alla collaborazione con il Centro Francescano Maria della Passione di Milano, realtà impegnata nella promozione della cultura francescana e nella realizzazione di iniziative sociali ispirate ai valori di fraternità, solidarietà, accoglienza e attenzione alle persone più fragili. Al motto “Porta la tua bontà in tavola, dona un pezzo di pane al Centro Francescano”, per tutta la durata della mostra al Centro Commerciale Meduna si terrà una raccolta fondi. Nei fine settimana dal 24 settembre all’11 ottobre, dalle 9 alle 20, grazie alla collaborazione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana di Pordenone, dell’Associazione Nazionale Alpini di Pordenone e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione “Fratelli De Carli” di Pordenone sarà possibile donare.

La mostra al Meduna diventa così un’occasione per conoscere la storia di Francesco, ma soprattutto per riscoprire un messaggio che, a otto secoli di distanza, continua a parlare di responsabilità, attenzione agli ultimi e cura della casa comune.