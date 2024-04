Saturday PAFF!, visite guidate, talk con l’autore

PORDENONE – È visitabile fino a domenica 14 aprile al PAFF! la mostra “Il Capitano Alatriste” che ripercorre, attraverso le illustrazioni di Joan Mundet (fumettista, pittore e illustratore spagnolo), le avventure picaresche del personaggio nato dalla penna di Arturo Pérez-Reverte, protagonista della 30^ edizione del festival Dedica. L’esposizione è a ingresso gratuito e co-prodotta da Associazione Thesis e PAFF! International Museum of Comic Art.

Il finissage della mostra si inserisce in un weekend ricco di appuntamenti per il PAFF!

Sabato 13 aprile, dal pomeriggio a sera, è in programma il terzo Saturday PAFF!, l’evento mensile che prevede, con un format ormai consolidato, laboratori, aperitivo con djset, proiezione e/o incontro con l’autore, il tutto al solo prezzo del biglietto d’ingresso, con il quale si ha la possibilità non solo di partecipare a uno o più degli eventi in programma ma anche di scoprire il museo e le mostre in corso.

Per l’edizione di aprile si comincia alle 15.00 con “Il gioco del Museo”, una visita guidata ludica condotta da Mara Prizzon, per bambini dai 5 ai 10 anni, si prosegue alle 16.00 con “La verità, vi prego, sui fumetti”, una conferenza informale e interattiva a cura di Francesco Matteuzzi, responsabile della didattica del PAFF!. Si giunge quindi alle 19.00 all’aperitivo con djset curato da Ghost city collective, etichetta pordenonese dedita alle migliori sfumature dell’underground musicale.

La giornata si completa alle 20.30 con “Quattro chiacchiere al museo”, una passeggiata tra le sale del museo del PAFF! in compagnia di Silvia Moras, responsabile dell’esposizione permanente, Francesco Matteuzzi e Luca Raffaelli, direttore artistico del PAFF!, con i quali si conosceranno informazioni, notizie e tante curiosità sull’avventurosa storia del fumetto.

Gli appuntamenti proseguono domenica 14 aprile con un ospite d’eccezione: il belga Benoît Peeters, fumettista, sceneggiatore e scrittore, ma soprattutto una delle personalità più importanti a occuparsi di critica letteraria della nona arte a livello internazionale, famoso per la sua produzione saggistica dedicata ad Hergé, che include anche una monumentale biografia dedicata al maestro del fumetto franco-belga.

Peeters sarà al PAFF! per due imperdibili appuntamenti: alle 11.00 conducendo una visita guidata speciale alla mostra di Chris Ware, “La prospettiva della memoria” mentre alle 17.00 sarà protagonista di un incontro di approfondimento sull’opera di Chris Ware e il linguaggio del fumetto in generale assieme a Luca Raffaelli: l’ingresso a quest’ultimo appuntamento è gratuito su prenotazione e dà accesso, sempre gratuitamente, alle mostre e al museo.

