Scontro tra auto sulla Pordenone-Oderzo: un morto e 2 feriti in gravi condizioni

PORDENONE – I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con due automezzi in viale Treviso sulla Sp35 al km 1+200 per un’incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Nel sinistro un mezzo si è incendiato e un altro è uscito dalla sede stradale finendo in una scarpata.

I pompieri hanno estratto gli occupanti dei veicoli in collaborazione con i sanitari giunti con due ambulanze, l’auto medica ed elisoccorso regionale.

Inoltre hanno provveduto allo spegnimento del mezzo incendiato ed alla messa in sicurezza dello scenario. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco del comando provinciale.

Gli occupanti dei veicoli sono stati estratti dagli abitacoli e trasportati d’urgenza in ospedale, tutti in codice rosso: due sono stati trasferiti in ambulanza a Pordenone, un terzo è morto poche ore dopo. La vittima si chiama Mario De Marchi, 73 anni, di Pordenone.

La prognosi, per i due feriti, è riservata. L’arteria è rimasta chiusa al traffico per oltre due d’ore con lunghe code anche lungo la strada del Mobile.