Settimana della Rianimazione Cardiopolmonare: le attività di Croce Rossa

PORDENONE – Il 16 ottobre è la Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare. Il Comitato Croce Rossa di Pordenone aderisce a “Viva!”, una campagna di sensibilizzazione che ha lo scopo di diffondere in Italia la conoscenza delle manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP), nata nel 2013 grazie ad Italian Resuscitation Council (IRC) che ha raccolto l’invito dell’Unione Europea e di European Resuscitation Council (ERC).

«Attraverso varie iniziative locali e nazionali – evidenzia il Presidente del Comitato CRI di Pordenone Ludovico Mellina Bares – si vuole far conoscere al maggior numero di persone possibile cos’è un arresto cardiaco, come si riconosce e quali sono le manovre da iniziare subito per salvare la vita di chi ne è colpito: manovre semplici e sicure che ognuno di noi può imparare ed eseguire anche se non è un professionista della salute».

Nella settimana, sono in programma eventi di sensibilizzazione negli istituti scolastici di primo grado, con l’addestramento degli studenti al riconoscimento immediato dell’arresto cardiaco e all’esecuzione del massaggio cardiaco.

Inoltre, verrà realizzato uno spot di sensibilizzazione sul tema del riconoscimento dell’ACC (Attacco Cardio Circolatorio) e l’importanza dell’esordio immediato delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Diffuso capillarmente tra i social network, i canali di comunicazione di massa e il cinema, intende riportare all’attenzione del grande pubblico la fondamentale importanza dell’intervento immediato da parte di chiunque in caso di arresto cardio circolatorio, poiché, trattandosi di un fatto improvviso e non prevedibile, solo l’intrapresa tempestiva delle manovre di rianimazione da parte degli astanti può salvare la vita, o evitare danni irreversibili, a una persona che vada in arresto cardiaco.

Infine, nel pomeriggio di domenica 19 ottobre, in occasione di due importanti eventi sportivi ad alto flusso di tifosi del territorio come la partita di Volley di serie A (Palaprata 16:30-19:30) e la partita di basket serie B (Palacrisafulli 17:00-20:00) verrà allestito uno stand di Croce Rossa con presenti Istruttori di MSAP per dimostrare, divulgare e far provare gratuitamente le manovre di RCP.

Per dare una risposta concreta all’impellenza di diffondere le manovre di rianimazione, il Comitato di Pordenone organizza periodicamente corsi BLSD nel paziente sia adulto che pediatrico, tenuti con cadenza mensile e aperti a tutti, previa iscrizione mediante il sito internet www.cripordenone.it o inviando una mail a [email protected] .

Il Past President dell’European Resuscitation Council, Prof. Bernd Böttiger, ha dichiarato che “l’arresto cardiaco è il più importante problema sanitario in Europa. Se i testimoni di un arresto cardiaco iniziano la rianimazione cardiopolmonare (RCP) prima dell’arrivo dell’ambulanza le possibilità di sopravvivenza della vittima aumentano di due/tre volte rispetto ai casi in cui la RCP non viene iniziata. Nel 70% dei casi l’arresto cardiaco è testimoniato da qualcuno che può iniziare la rianimazione. Tuttavia, in Europa la RCP viene iniziata dai testimoni dell’arresto cardiaco soltanto nel 15% dei casi. Se riuscissimo ad aumentare la percentuale dal 15% al 50-60% dei casi potremmo salvare circa 100.000 persone all’anno. In Europa ogni 90 secondi viene rianimato un paziente senza successo.”