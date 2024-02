Siam e Andos, “Facciamo muro contro il cancro”

PORDENONE – Si terrà Sabato 9 Marzo dalle 15.00 alle 19.00, in prossimità della “Giornata internazionale della donna”, il primo torneo di pallavolo denominato “Facciamo muro contro il cancro”. Il Sindacato Aeronautica Militare – SIAM è da sempre attento ai temi sociali che riguardano la salute ed all’integrazione con le realtà sociali presenti nel territorio.

L’ evento di beneficenza è organizzato dalla Sezione SIAM di Aviano, grazie al fattivo impegno del suo Segretario, Pasquale D’Antuono, in collaborazione con la Polisportiva Vis et Virtus, l’Associazione Famiglie Diabetici della Provincia di Pordenone e con il Patrocinio del Comune di Roveredo in Piano.

Il torneo, supportato dall’AICS, si svolgerà presso il Palazzetto dello sport “Cirillo Steffanini” sito in via Giosuè Carducci, 15, Roveredo in Piano (PN) e consisterà in un quadrangolare composto da 4 squadre amatoriali che si sfideranno ad eliminazione diretta: l’ALTARESA e l’AVIANO SAINTS di Aviano, la DIRTY DOZEN AFD di S. Quirino e la VIS ET VIRTUS VOLLEY di Roveredo in Piano.

La manifestazione è ad accesso libero e aperta a tutti e in occasione della stessa si potrà aderire alla raccolta fondi tramite l’acquisto di appositi biglietti che daranno luogo alla vincita di alcuni buoni-regalo messi a disposizione dalle stesse attività che fanno da sponsor.

Tutto il ricavato sarà devoluto alla A.N.D.O.S. di Pordenone, l’Associazione Nazionale convenzionata con il CRO di Aviano che fornisce sostegno ed assistenza alle donne operate al seno.

Per informazioni sulla raccolta fondi, ci si può recare presso il bar “Fabris” ed il salone da parrucchiere “Gigi Effetto Moda” di Roveredo in Piano. Altrimenti si può procedere ad una donazione effettuando un bonifico direttamente all’ANDOS alle seguenti coordinate:

UNICREDIT CONTO SOLIDARIETÀ ANDOS

IBAN IT 34 L 02008 12502 000101930 829

Causale: Facciamo muro contro il cancro – Sabato 9 Marzo Roveredo in Piano

Per altre info:

[email protected]

[email protected]