Solidarietà Lady Avventura Panathlon a famiglie ucraine

PORDENONE -Continua, con lo spirito di solidarietà di sempre, l’attività di sostegno e vicinanza alla causa “Ucraina” anche in terra di Pordenone da parte del gruppo “Lady Avventura “ .

Dopo gli aiuti offerti al Rotary Club Alto Livenza di Pordenone, con l’allestimento di due Tir carichi di materiali di consumo e abbigliamento e coperte, le instancabili Lady Avventura si sono rese disponibili, nell’attivazione di un corso pomeridiano con cadenza settimanale presso la palestra comunale di Torre, fruibile dai bambini ucraini e dai loro genitori accolti dal Comune di Pordenone.

La finalità del corso, che si estenderà fino a giugno, è quella di contribuire al “maggior benessere possibile”di queste persone che si portano nel cuore e nella mente un carico di atrocità e di dolore, strappati dalla propria realtà in un battito d’ali ed approdati come naufraghi sull’unica isola possibile concessa loro.

Alla cerimonia di apertura e presentazione del corso, predisposta con un ricco buffet dalle Lady Avventura Romanina Santin, Raffaella Ferli e Flavia Brisotto, sono intervenute diverse autorità in rappresentanza delle Istituzioni coinvolte: Romanina Santin per Panathlon e Lady Avventura, Giorgio Amadio per il Rotary Club Pordenone Alto Livenza, Carla Panizzi per Soroptimist, Annamaria Poggioli per FIDAPA di Pordenone, Guglielmina Cucci Assessora alle Politiche Sociali per l’Amministrazione Comunale, Ivana Latrova per la Cooperativa “Nuovi Vicini” incaricata dal Comune di gestire tutte le funzioni previste dal progetto, Fulvio Silvani quale Presidente della Palestra Comunale di Torre , che ha messo a disposizione la stupenda palestra . Presente Antonietta Maria Di Paola addetta stampa FIDAPA.

Nel saluto di benvenuto in lingua italiana, inglese ed ucraina, le autorità hanno esternato con affetto e gioia la volontà di fare il possibile per rendere il soggiorno in Italia, si spera breve, il più sereno possibile facendoli sentire possibilmente come a casa e donando loro strumenti inclusivi come il corso di Italiano per principianti ed attività sportive quali la ginnastica, il basket e un approccio alla difesa personale.

Le nostre Lady Avventura,insegnanti con abilitazione all’insegnanento dell’attività motoria , eventualmente coadiuvate da due istruttori di basket e da un carabiniere esperto in difesa personale protratto offrire agli adulti anche questo tipo di attività.

Queste Ladies, superattive in questo settore nell’Associazione Panathlon e Fidapa ,offriranno la propria esperienza e il proprio tempo ai rifugiati ucraini, con quello spirito vivo di vicinanza che le ha viste negli anni portare un sorriso e un concreto aiuto negli angoli più a rischio del mondo.