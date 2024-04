Soroptimist, concluso il corso di educazione finanziaria

PORDENONE – Tassi di interesse e inflazione, contratti, busta paga, dichiarazione dei redditi, indici di Borsa: come districarsi nel mondo della finanza, soprattutto se si è giovani e si comincia appena a gestire le proprie risorse o risparmi?

Si è concluso a palazzo Mantica di Pordenone il corso di educazione finanziaria “My personal finance” valido come Pcto (Percorsi per le competenze trasversali) organizzato per il secondo anno dal Soroptimist club cittadino in collaborazione con il corso di Banca e finanza coordinato dalla docente Enrica Bolognesi, l’Università di Udine, la Camera di Commercio di Pordenone, l’Ordine dei dottori commercialisti, sempre di Pordenone e l’associazione Well Fare. Un percorso che, in sei incontri, ai quali hanno preso parte diverse scuole superiori di Pordenone e provincia e di Udine, ha affrontato alcuni temi base di finanza, finalizzato alla comprensione di concetti e strumenti utili ai giovani.

Gli argomenti erano molteplici e in questo secondo anno l’impegno, per i ragazzi, consisteva nel realizzare dele video-pillole di educazione finanziaria riguardanti alcuni acronimi dell’economia e della finanza: indice Ftse Mib per le classi quarta A e C Turistico Ite Marchesini di Sacile; l’indice P/E per la quinta B Turistico Marchesini e quinta Carniello – Grafica dell’Isis di Sacile e Brugnera; i Bot per l’Ite Marchesini e il Pujati (Economico sociale) di Sacile; l’Indice Ipo per il Grigoletti di Pordenone, (Scientifico e scienze applicate); i Btp per il Leopardi Majorana (Classico, scientifico e scienze umane, classi quarte e quinte); i Pac per l’Itis Kennedy di Pordenone e l’Isis Malignani di Udine; Il Tfr per il Liceo Marinelli di Udine e l’Imu per il Sarpi di San Vito al Tagliamento

Le classi vincitrici, premiate con buoni libro offerti dall’Ordine dei commercialisti di Pordenone sono state: per il percorso Ftse/Mib (9 componenti) il Turistico Ite Marchesini, per il percorso Pac (7 componenti) il Kennedy di Pordenone e il Malignani di Udine, per il percorso Imu (5 componenti) il Sarpi di San Vito al Tagliamento

Sono state inoltre assegnate due menzioni sociali al gruppo che h studiato l’indice P/E e al gruppo che si è occupato di Tfr.