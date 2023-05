Soroptimist Pn, festeggiati i 50 con tre intense giornate

PORDENONE – Ha festeggiato il 50. anniversario di fondazione con tre intense giornate di iniziative, il Soroptimist club di Pordenone, – l’associazione mondiale di donne nata negli Usa cent’anni fa, con lo scopo di promuovere i diritti, la parità di genere e l’emancipazione femminile – fondato in città il 13 gennaio 1973 da Pia Baschiera Tallon, pianista, musicista, docente, benefattrice.

Un anniversario celebrato con un intenso programma di iniziative e per il quale è stato scelto il titolo “Le donne cambiano il mondo”, e che ha preso il via sabato nel municipio di Pordenone con la cerimonia presieduta dal sindaco di Pordenone Alessandro CirianI, in sala consiliare, dove il primo cittadino ha accolte ospiti in arrivo da tutta Italia e ha preso la parola i(durante la giornata sono poi intervenuti alle varie iniziative anche l’assessora alle Pari opportunità Guglielmina Cucci e il consigliere regionale Alessandro Basso), insieme alla presidente nazionale Soroptimist International Giovanna Guercio e alla presidente del club di Pordenone Fiorenza Poletto.

Quest’ultima ha ripercorso le tappe di mezzo secolo di attività tradotto sempre in azioni concrete a favore del territorio e ha sottolineato l’impegno forte che caratterizza attualmente il club, la sensibilizzazione e il sostegno alle ragazze affinchè studino materie scientifiche, economiche e finanziare, un tempo riservate agli uomini.

Non a caso gli eventi per l’anniversario sono proseguiti, nel convento di San Francesco, con il monologo teatrale di Gabriella Greison, fisica quantistica, intitolato “Sei donne che hanno cambiato il mondo: le grandi scienziate della fisica del XX Secolo”, al quale ha fatto seguito un tavolo di confronto che ha avuto come relatrici docenti, ricercatrici esperte di fisica, biochimica informatica, divulgatrici scientifiche.

A palazzo Mantica, poi, un’altra tavola rotonda, a conclusione del progetto di educazione finanziaria promosso in questi mesi dal Soroptimist club di Pordenone “For women by women” , con esperte di economia e finanza, e nel corso della quale sono state premiate 13 ragazze delle scuole superiori della città e della provincia che hanno partecipato al progetto, con il tutoraggio di Elisa Zaia, studentessa magistrale del corso di Banca e Finanza (Uniud) di Pordenone: al primo posto il gruppo con Stella De Carlo, Sara Es Salih, Sara Negro e Sara Scapin: al secondo Linda Fedrizzi, Chrislyane Mazamay, Sara Minerva, Caterina Tam; al terzo Clara Abbruzzese, Eleonora Romanin, Giulia Turchet e Giorgia Usai; menzione speciale per Marianna Dal Mas.

Cena di gala, infine nel ristorante Moderno di Pordenone, con diverse autorità fra le quali il questore Luca Carocci, dove si è tenuta anche la suggestiva cerimonia delle candele: attraverso il gesto simbolico dell’accensione il Soroptimist club ha rinnovato la condivisione dei valori e degli obiettivi a cui l’associazione si ispira.

In ultima giornata, infine, gita fuori porta per socie e ospiti alla scoperta di Spilimbergo, con la visita alla Scuola Mosaicisti del Friuli.