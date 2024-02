Spruzzano spray urticante sul bus, denunciato un 18enne

PORDENONE – E’ un ragazzo di 18 anni, di origine marocchina, la persona ritenuta responsabile di aver spruzzato spray urticante al peperoncino all’interno di un autobus dell’Atap. L’episodio si è verificato ieri sera a Pordenone.

Per il giovane, individuato dai carabinieri grazie alle testimonianze degli altri passeggeri e dell’autista del mezzo, è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Sul bus, diretto a Portogruaro, viaggiavano 25 persone, in prevalenza lavoratori e studenti.

Quasi tutti i passeggeri hanno proseguito il viaggio su un secondo pullman messo a disposizione dall’Atap: solo un paio di persone si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone, ma nessuna è stata ricoverata.