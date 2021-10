Staffetta Cremisi della Pace farà tappa a Pordenone domenica 24 ottobre

PORDENONE – Per celebrare il Centenario della traslazione della salma del Milite ignoto dal cimitero di guerra di Aquileia al Vittoriano in Roma, le presidenza regionali dell’Associazione Nazionale Bersaglieri del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno organizzato la Staffetta Cremisi della pace: Si tratta di un percorso in undici tappe da Trento a Trieste che andrà a toccare alcuni dei luoghi di memoria più significativi della I^ guerra mondiale.

A Pordenone, città significativa per i Bersaglieri farà tappa domenica 24 ottobre con una cerimonia in piazzale Ellero e la consegna al Sindaco della targa commemorativa dell’evento e di un DVD con immagini storiche provenienti dalla Cineteca del FVG e dell’Istituto Luce da consegnare alle scuole per diffondere fra gli studenti l’alto valore storico della memoria. Ed è anche con questa finalità che il presidente regionale dell’ANB (Associazione Nazionale Bersaglieri) gen. Pino Iacca, ha illustrato nella sua interezza il significato della manifestazione che vuol tener vivo il ricordo del sacrifico di molti militari.

Partita dal Brennero il 16 ottobre, dopo aver ricevuto il testimone dell’Associazione Austriaca Croce nera presso il cimitero internazionale di Amras nei pressi di Innsbruck, la staffetta si concluderà il 28 ottobre ad Aquileia. Successivamente da Cervignano partirà un treno commemorativo che transiterà anche per la stazione di Pordenone, per ricordare la traslazione della salma del Milite ignoto al Vittoriano in Roma.

Il sindaco Alessandro Ciriani ha sottolineato l’alto valore culturale, storico e civico di queste iniziative articolate, ricordando che le migliaia di morti della prima guerra hanno delineato il fondamento dell’Italia e del popolo italiano, che la diplomazia e la politica devono sostituirsi alle baionette e che la memoria va conservata. L’assessore Walter De Bortoli, ha ricordato che il treno che trasportava il Milite ignoto a Roma è passato anche per Pordenone per cui anche questo passaggio in città deve essere ricordato in particolare ai giovani. Alla presentazione sono intervenuto anche il col. com. Diego Cicuto dell’ 11° Regimento Bersaglieri, Alessandro De Benedictis presidente provinciale del sodalizio, il commissario della sezione di Pordenone Fiorenzo Bertoli e il coordinatore Giuseppe Orlandino.