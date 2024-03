Startup Talentware nel Regno Unito, le dichiarazioni dei soci pordenonesi

PORDENONE – Fra le quattro startup del Fvg presenti in questi giorni allo Smau di Londra (la fiera dedicata all’innovazione delle imprese, startup, enti pubblici e abilitatori in una delle tre edizioni all’estero) c’è anche la pordenonese Talentware ideata da 3 ex-dipendenti della società Bain e supportata da numerosi profili di spicco della comunità imprenditoriale (nella foto, il Governatore Fedriga assieme alle 4 startup del Fvg).

I loro nomi sono Ismet Balihodzic e Giacomo Marchiori di Pordenone (quest’ultimo figlio dell’ex presidente Confcommercio provinciale Alberto Marchiori) e Andrea Raimondo di Sanremo. La piattaforma digitale, grazie alla propria tecnologia basata su intelligenza artificiale, ha l’obiettivo di guidare i dipendenti nei loro percorsi di carriera, consentendo contemporaneamente alle organizzazioni di prendere decisioni strategiche notificate sulla propria forza lavoro.

Talentware, startup con sede a Milano che opera nel settore delle risorse umane ha comunicato di avere chiuso un primo round di finanziamento da 800mila euro per dare vitalità e concretezza nell’obiettivo di aiutare le aziende nella pianificazione della forza lavoro e nella gestione dei talenti basata sulle competenze.

I proventi di questo primo finanziamento saranno principalmente destinati al potenziamento del team, attraverso l’assunzione di personale tecnico e commerciale, al fine di favorire la crescita di Talentware e il raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi.

«Come ex dipendenti di importanti aziende, conosciamo bene il valore di avere opportunità di sviluppo e carriera personalizzate.

Con Talentware, i dipendenti hanno a disposizione un co-pilota del loro percorso di carriera, che facilita la crescita all’interno dell’azienda invece di costringerli a cercare posti di lavoro alternativi», ha sottolineato Giacomo Marchiori, co-fondatore.

Dal canto suo l’altro socio Andrea Raimondo ha posto l’accento su come «oggi le aziende sono sommerse da informazioni ma spesso cieche rispetto alla loro risorsa più importante: le persone. Con questa startup, vogliamo fornire alle aziende lo strumento adeguato per potenziare i loro processi di gestione dei talenti».



Nella foto, Andrea Raimondo e, a destra, Giacomo Marchiori.

E sul campo dell’innovazione dove la nostra regione sa esprimere elementi di creatività e occasioni di sviluppo, si è dichiarato anche il governatore Massimiliano Fedriga, presente allo Smau nell’obiettivo di favorire la nascita di nuove partnership e collaborazioni tra i due Paesi. Il suo messaggio è stato chiaro: «Il Fvg col suo sistema di startup è stato certificato tra le migliori regioni in Italia per la sua capacità di innovare, grazie a piccole realtà molto dinamiche che dobbiamo sempre più promuovere e far conoscere a livello internazionale».