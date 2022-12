Stelle di Natale a Cavallini, Celante e Fabbro

PORDENONE – Consapevoli del fatto che i gesti di bontà e di servizio verso il prossimo non sono sempre sufficientemente evidenziati e segnalati dalla cronaca, come esempi da imitare, proseguendo una tradizione che quest’anno è giunta alla 55^ EDIZIONE, un’apposita Commissione, costituita da rappresentanti delle Istituzioni, del mondo del volontariato, del giornalismo e della Curia, ha scelto i premiati fra le numerose segnalazioni giunte alla Propordenone.

La consegna dei riconoscimenti, come da tradizione, avverrà, nel corso di una solenne cerimonia alla presenza delle Autorità, il giorno di Santo Stefano,

26 dicembre alle ore 17,00 nel Duomo Concattedrale San Marco di Pordenone.

I premiati di quest’anno, con le rispettive motivazioni, sono:

GIANNI CAVALLINI

Premio Stella di Natale 2022 al dottor Gianni Cavallini per la decennale attività di amministratore di sostegno a favore di famiglie e singoli cittadini extracomunitari.

In questi anni, sempre d’intesa e integrazione con i servizi sociali, ha aiutato diversi adulti ad inserirsi nel mondo del lavoro e ha seguito i minori nel percorso di scolarizzazione. La sua attività di volontariato nei confronti dei giovani è sempre stata improntata al rispetto della loro cultura di appartenenza ma anche di sostegno alle libere scelte rispetto alla cultura occidentale.

Presiede un’associazione denominata “Welcome San Vito” che opera, in concerto con altre associazioni, nel campo dell’accoglienza e nell’integrazione, con particolare attenzione nei percorsi di apprendimento scolastico. Bell’esempio di servizio sociale, e concreto impegno per migliorare le condizioni di vita di persone in condizione di bisogno.

LUCA CELANTE

Premio Stella di Natale 2022 a LUCA CELANTE per aver messo gratuitamente la sua professionale capacità artistica di cabarettista e prestigiatore a favore dei ragazzi disabili e delle loro famiglie.

Innumerevoli sono stati negli anni gli spettacoli e le inziative di beneficenza da lui organizzati per raccogliere fondi a sostegno delle varie associazioni della nostra provincia che seguono i ragazzi portatori di handicap. Una persona “speciale” che ha saputo donare un sorriso a tanti giovani dimostrando che anche sorridendo si può fare del bene. La sua pluriennale e generosa opera, fa di lui un cittadino esemplare che, senza nulla chiedere in cambio, dedica il suo tempo al prossimo.

PAOLA FABBRO

Premio Stella di Natale 2022 a Paola Fabbro quale coordinatrice della rete di oltre 60 insegnanti volontari che hanno dato vita all’iniziativa “Scuola in Ospedale” realtà esistente presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Area Giovani, per sostenere il percorso di studi dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine in terapia oncologica.

Da oltre un decennio, senza nessun profitto personale, insieme ai suoi colleghi, si rende quotidianamente disponibile a svolgere un servizio scolastico fondamentale per dare a tanti giovani la speranza di ritorno ad una vita normale. Impegno costante che non è venuto meno nemmeno nel difficile periodo più delicato dell’emergenza Covid.

Bell’esempio di volontariato disinteressato al servizio dei più deboli che ispira in tutti noi la speranza e la fiducia in un domani migliore