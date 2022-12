Natale a Pordenone, gli eventi dal 23 al 27 dicembre

PORDENONE – Natale a Pordenone: questi gli eventi dal 23 al 27 dicembre.

Venerdì 23 dicembre

Il fine settimana del Natale a Pordenone inizia alle ore 15:00 in Biblioteca civica nella sezione ragazzi con baby care e laboratori creativi per bambini dai 3-10 anni di Melarancia, alle 16:30 in piazza XX Settembre i bambini incontrano Babbo Natale nella sua casetta, ma è dalle 17:00 che l’atmosfera si colora di tutto lo spirito natalizio con la rassegna musicale Gospel on the Roads, in collaborazione con Associazione Pordenone Giovani e Dinamicità.

In zona Albero si esibiranno in concerto i Sand of Gospel & Saint Lucy Gospel Choir e il GospeLive Festival continua poi in tutta la città, nelle vie e corsi del centro storico e nei locali: alle 17:15 in Loggia del Municipio il concerto “7th Note Gospel Ensemble” e alle 18:00 in corso Garibaldi “Christmas Carol”, alle 18:30 in piazzetta Cavour “River Gospel Mass Choir” e dalle 19 nei locali del centro.

Alle 17:00 all’Auditorium della Parrocchia San Giuseppe di Borgomeduna spettacolo teatrale con EtaBeta Teatro “Un abete molto speciale”, alle ore 18:00 appuntamento all’Ex Convento di San Francesco con i concerti della Corte, musica classica & jazz a cura di Comitato Piano City e alle ore 20:30 alla Bastia del Castello di Torre con “2+1=Tandem arte in movimento”.

Ricordiamo che nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 dicembre la sosta è gratuita dalle 14:00 alle 24:00 nei parcheggi multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco (resta escluso solo il Verdi).

Sabato 24 dicembre

La mattina della vigilia inizia presto, alle 8:00 nel quartiere Sacro Cuore sarà babbo Natale a fare gli auguri ai residenti, mentre dalle ore 10:00 in Biblioteca civica Melarancia propone il suo Baby Care e i laboratori per bambini e alle ore 11:00 si aprono anche le porte della sala del Consiglio comunale con la visita al Palazzo municipale.

Piazza Risorgimento, la piazza dei bambini, offre animazione e laboratori creativi con “La Regina delle Nevi” di Pepita Animazione alle 14:00 e alle ore 15:00 tutti alla biblioteca della Bastia del Castello di Torre con “Aspettando il Natale”, laboratorio per bambini dai 5 anni. E Babbo Natale non manca nemmeno a Villanova, dove alle 16:00 incontrerà i bambini in “piassa”.

Dalle ore 16:00 spettacolo di magia con “Street Magic Circus” in piazza XX Settembre e dalle 16:30 ricordiamo a tutti i bambini che Babbo Natale torna nella sua “casetta” in piazza.

Ricordiamo che nella giornata di sabato 24 dicembre la sosta è gratuita in tutta la città, sia nei parcheggi multipiano in struttura che nei parcheggi blu su strada.

Lunedì 26 dicembre

Il Santo Stefano del Natale a Pordenone inizia alle ore 16:00 con la proiezione del film per tutti “Strange world, un mondo misterioso” a cura di Cinemazero KIDS nel Nuovo Cinema Don Bosco. Alle 17:00 al Capitol di via Mazzini con una serie di spettacoli magici, di illusionismo e prestidigitazione che fino alle ore 21:00 offrirà al pubblico una panoramica con diversi ospiti sugli ultimi 200 anni di storia nel mondo della magia.

Martedì 27 dicembre

Dalle ore 16:00 in sala Degan della Biblioteca civica letture animate per i bambini “Che Natale in città!” a cura di Ortoteatro.

Per dettagli, prenotazioni ed eventuali modifiche del programma consultare il sito comune.pordenone.it/natale