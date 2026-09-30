“Francesco”, la poesia di Fabio Muccin celebra il Santo di Assisi nel suo ottavo centenario

PORDENONE – Un omaggio in versi a San Francesco d’Assisi, alla sua figura e al messaggio spirituale e culturale che, a ottocento anni dalla sua morte, continua a parlare al presente. È questo il cuore di “Francesco”, il nuovo libro di poesie di Fabio Muccin, che sarà presentato venerdì 2 ottobre alle 18 nella sala convegni dell’Hotel Santin.

L’incontro è organizzato dalla Fondazione Giovanni Santin, con il patrocinio della Fidapa – sezione di Pordenone, e vuole offrire al pubblico un momento di incontro tra poesia, arte e spiritualità, nel segno di una delle figure più importanti della storia religiosa e culturale italiana.

Il volume nasce dal talento poetico di Fabio Muccin e raccoglie versi ispirati alla vita, alla figura e agli insegnamenti del Santo di Assisi. Attraverso la poesia, l’autore ripercorre temi e valori legati all’eredità francescana, proponendo una lettura personale e contemporanea di un messaggio che, a otto secoli dalla morte di Francesco, conserva una forte attualità.

A moderare la presentazione sarà Raffaella Ferli. Nel corso dell’appuntamento sono previste anche letture di Enzo Cadamuro e Giovanna Santin, che accompagneranno il pubblico attraverso alcuni testi della raccolta.

La presentazione di “Francesco” si propone così come un’occasione per riscoprire, attraverso la parola poetica, la dimensione umana e spirituale del Santo di Assisi e per condividere una riflessione sul valore della sua eredità, in occasione di un anniversario particolarmente significativo.