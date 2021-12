Suggestivo Presepe a Villanova, in area chiesa Sant’Ulderico

PORDENONE – Suggestivo Presepe quello allestito nell’area antistante la chiesa di Sant’ Ulderico a Villanova.

Un gruppo di volontari del quartiere, che come ha commentato l’assessore Walter De Bortoli “fa comunità come nella precedente occasione della benedizione dei mezzi agricoli per la Festa del Ringraziamento” ha preparato la scena della Natività sul prato davanti alla chiesa.

La capanna, da cui si irradiano fasci di luce sul quartiere, Giuseppe e Maria a figure a grandezza naturale accanto alla vuota mangiatoia, il bue , l’asinello, animali da cortile e sagome di pecore riempiono il prato davanti al tempio e una stella che capeggia sul campanile, sono in attesa per annunciare la prossima

Nascita.

All’allestimento del Presepe hanno lavorato le famiglie Caliman e Buoro con Daniele Gaspardo, Lino Toffolo, Aldo Sist, Carlo Zanette, Virgilio Anese, Iginio Stecco, Laura Santarossa ed Enzo Tamai.