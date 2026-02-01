10.8 C
Pordenone
domenica , 1 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

“Tacchi a spillo”, parole di fragilità e speranza al Centro Meduna

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sabato 31 gennaio, al Seminar Libri del Centro Meduna, si è svolta la presentazione di Tacchi a spillo, il libro di Fabio Muccin che affronta temi profondi e attuali come l’amore per sé stessi, la fragilità e la speranza. Un’opera che sceglie parole semplici e dirette per raccontare percorsi interiori complessi, cercando luce anche nei momenti più bui.

A introdurre l’incontro è stato Maurizio Pertegato, direttore di Pordenoneoggi, che ha guidato il dialogo con l’autore. Muccin ha risposto alle domande del pubblico soffermandosi sul ruolo della letteratura come strumento di sensibilizzazione, in particolare sul tema della violenza contro le donne, ma anche sull’importanza dell’amore per sé stessi e dell’amore in senso più ampio, come forza capace di generare consapevolezza e cambiamento.

La serata è stata arricchita dalle letture di alcune poesie tratte dal libro, interpretate da Raffaella Ferli e Giovanna Santin, che hanno dato voce e ritmo ai testi, rendendo ancora più intensa l’atmosfera dell’incontro. In chiusura, una poesia speciale è stata dedicata ad Alessandra Santin, prestigiosa critica d’arte recentemente scomparsa, ricordata con emozione.

Un appuntamento partecipato e sentito, che ha confermato come la parola scritta possa essere spazio di ascolto, riflessione e, soprattutto, di speranza.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.