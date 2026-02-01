“Tacchi a spillo”, parole di fragilità e speranza al Centro Meduna

PORDENONE – Sabato 31 gennaio, al Seminar Libri del Centro Meduna, si è svolta la presentazione di Tacchi a spillo, il libro di Fabio Muccin che affronta temi profondi e attuali come l’amore per sé stessi, la fragilità e la speranza. Un’opera che sceglie parole semplici e dirette per raccontare percorsi interiori complessi, cercando luce anche nei momenti più bui.

A introdurre l’incontro è stato Maurizio Pertegato, direttore di Pordenoneoggi, che ha guidato il dialogo con l’autore. Muccin ha risposto alle domande del pubblico soffermandosi sul ruolo della letteratura come strumento di sensibilizzazione, in particolare sul tema della violenza contro le donne, ma anche sull’importanza dell’amore per sé stessi e dell’amore in senso più ampio, come forza capace di generare consapevolezza e cambiamento.

La serata è stata arricchita dalle letture di alcune poesie tratte dal libro, interpretate da Raffaella Ferli e Giovanna Santin, che hanno dato voce e ritmo ai testi, rendendo ancora più intensa l’atmosfera dell’incontro. In chiusura, una poesia speciale è stata dedicata ad Alessandra Santin, prestigiosa critica d’arte recentemente scomparsa, ricordata con emozione.

Un appuntamento partecipato e sentito, che ha confermato come la parola scritta possa essere spazio di ascolto, riflessione e, soprattutto, di speranza.