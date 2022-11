TEDxPordenone e il conto alla rovescia per ridurre i gas serra

PORDENONE – Non c’è più tempo da perdere, la crisi climatica impone a tutti – e subito! – una decisa accelerazione nel cercare soluzioni capaci di mitigare l’impatto dei gas serra. Di questo si è parlato alla conferenza stampa di presentazione di “Countdown”, iniziativa globale promossa da TEDxPordenone e patrocinata dal Comune di Pordenone che si terrà il 24 novembre 2022 alle 20.30 a Cinemazero.

Sono intervenuti la dott.ssa Marta Saksida, funzionario del Comune di Pordenone in rappresentanza degli assessorati di Ambiente e Cultura, Jessica Parutto – licensee ed organizer di TEDx Pordenone – e il presidente di Cinemazero Marco Fortunato.

Come spiega Jessica Parutto, TEDx è un format americano nato nel 1984. Consiste in una serie di conferenze che si tengono in tutto il mondo e quest’anno, a Pordenone, si sdoppia nell’evento “Countdown” che vuole porre l’attenzione all’ambiente e alla crisi climatica. Sono 9 le città italiane in cui si svolge un evento “Countdown” e Pordenone è una di quelle. Afferma Parutto: «Non abbiamo a disposizione un pianeta B e pertanto dobbiamo prenderci cura di quello in cui viviamo.

La situazione attuale impone di intervenire quanto prima alla ricerca di vie percorribili per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni, riducendo del 50% le emissioni di gas serra entro il 2030».

Gli eventi TEDx Pordenone sono organizzati da un gruppo di 30 volontari, tutti pordenonesi, che hanno scelto di dare un contributo concreto a questa città, che già possiede una realtà culturale molto ben strutturata e diversificata.

L’evento del 24 novembre, che si svolge grazie al contributo di numerosi partners e realtà del nostro territorio, ha un format prestabilito e rodato: gli speaker invitati dovranno presentare al pubblico un monologo della durata di 12 minuti ciascuno, per la realizzazione dei quali TEDx li supporta con dei brevi corsi di speaching. Da questi monologhi escono sempre grandi idee e spunti che possono condurre ad azioni concrete.

Sul palco di TED Countdown il prof. e scrittore Andrea Maggi accompagnerà gli interventi dei 6 speaker che tratteranno importanti temi inerenti nuove tecnologie, energia pulita, scarti e riciclo, ecologia, traendo spunto dalla propria esperienza personale, da progetti, ricerche e start up.

Tra gli speaker ci sarà Monica Cairoli, assessore all’ambiente, verde ed ecologia del Comune di Pordenone, nonché dottore forestale ed esperta di orti sociali urbani, recupero ambientale del Noncello, mitigazione dei cambiamenti climatici e ciclo integrato delle acque.

Gli altri speaker sono Marta Bonancosa (biologa e ricercatrice di malattie neurodegenerative, co-fondatrice di Nanomnia), Daniele Modesto (biologo molecolare fondatore di Zero, azienda tecnologica che realizza e gestisce “vertical farms”), Edoardo Iannuzzi (Industrial Designer e fondatore di ACBC, Anything Can Be Changed, startup di calzature innovative per quanto riguarda la sostenibilità), Chiara Spigarelli (PhD in Scienze e Biotecnologie Agrarie sul tema degli allevamenti di montagna e il loro ruolo nell’ecosistema, fondatrice di Agrivello, un’impresa che realizza pellet fertilizzante dagli scarti della tosatura della lana) e Rodolfo Taccani (professore associato di Macchine e Misure Meccaniche all’Università di Trieste, impegnato nella ricerca sull’ottimizzazione dei sistemi energetici, con particolare riferimento a quelli in cui sono impiegate celle a combustibile e idrogeno).

Durante la serata sono previste due sessioni di TEDx Talks e la proiezione di un video inedito su TED Countdown. L’evento ha già registrato il sold out e ciò dimostra la grande risposta del pubblico, che ha compreso il senso profondo dell’evento: essere motivo di ispirazione e fornire una speranza per il futuro.

Interviene Marco Fortunato: «Cinemazero è orgoglioso di essere stato coinvolto da TEDx Pordenone in questo evento, fatto di ascolto, incontro, socializzazione e fermento.

Crediamo fermamente che un “contagio” di idee può fare sì che le persone che hanno assistito a quelle lezioni ritornino a casa migliori di quando sono entrate. Questo è ciò che fa da sempre Cinemazero attraverso la sua attività».

Per l’occasione la sala grande di Cinemazero si mostrerà in una veste particolare, ma per ora non sono state fornite anticipazioni.

Per info www.tedxpordenone.org https://www.tedxpordenone.org/countdown-tedxpordenone-2022