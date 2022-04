Terminano i lavori a Torre, il 26 riapre al traffico via Zara

PORDENONE – Martedì 26 aprile riapre al transito via Zara, dove sono terminati i lavori di realizzazione della fognatura e dove nei prossimi giorni verranno completati i marciapiedi.

A inizio maggio alcuni possibili sensi unici alternati interesseranno via Stradelle e via Peruzza per la realizzazione degli allacciamenti.

Via Slataper dal lato di via Zara sarà chiusa per la realizzazione di un tratto di condotta fognaria.

Le asfaltature e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale sono programmate con la chiusura delle scuole, a partire dal 13 giugno, nelle vie Zara, Stradelle, F. Baracca, Damiano Chiesa, G. Cantore, Carnaro e in tutta la zona interessata dai lavori.

«Come più volte annunciato -sottolinea l’assessore all’Urbanistica del comune di Pordenone Cristina Amirante- all’inizio di maggio termineranno gli scavi del maxi cantiere di Torre tra via San Valentino e via Piave, che hanno massivamente interessato piazza Lozer, via Stradelle, via Galilei e via Col di Lana.

Seguiranno poi alcuni lavori di posatura della fibra ottica, spesa a carico dello Stato, e a giugno i lavori di asfaltatura. Quello di Torre è stato un poderoso intervento che ha permesso di realizzare chilometri di fognature prima inesistenti, un nuovo acquedotto, nuove ciclabili e marciapiedi per la mobilità sostenibile.

In tutto il quartiere sono stati anche messi a dimora un centinaio tra nuovi alberi e ripiantumazioni di alberi esistenti».

Continuano nel contempo le misurazioni degli inquinanti e del numero di passaggi di mezzi e di biciclette nel quartiere, al fine di valutare l’efficacia dei provvedimenti di moderazione del traffico e di mobilità sostenibile messi in atto.