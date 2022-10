Tony Wolf al PAFF! fino a domenica 16 ottobre

PORDENONE – Ultimi giorni ancora per visitare la mostra di Tony Wolf “Attenti al lupo”, allestita al PAFF! fino a domenica 16 ottobre, esposizione che ripercorre l’intera carriera artistica di Antonio Lupatelli (questo il vero nome del celeberrimo illustratore per l’infanzia Tony Wolf) conosciuto da generazioni di bambini grazie ai molti personaggi che hanno accompagnato la loro infanzia: il Signor Porcelli, Pingu e Pandi (illustrato con lo pseudonimo di Oda Taro), Pinocchio, Cenerentola e I tre porcellini, oltre a caricature grottesche in bianco e nero, i disegni dei tarocchi e tavole inedite dei primi anni di carriera.

Nel fine settimana il PAFF! propone le visite guidate alla mostra “Attenti al lupo” sabato 15 e domenica 16 ottobre alle 15.30 con Roberto Fratantonio, che con la sua verve, simpatia e brillante preparazione sull’argomento sa catturare l’attenzione di grandi e piccoli.

Venerdì 14 ottobre, Mara Prizzon di Eupolis Studio Associato accompagna i bambini dai 6 ai 10 anni alla scoperta di Tony Wolf attraverso un gioco che permette di scoprire la mostra sotto forma di visita interattiva.

In abbinata, c’è l’opportunità di scoprire la nuova, esclusiva e affascinante esposizione “The Spirit of Will Eisner” che in un allestimento coinvolgente e unico ripercorre la carriera del maestro newyorkese del fumetto mondiale, gigante del formato graphic novel attraverso 180 originali, tra tavole definitive e schizzi, e 126 pubblicazioni d’epoca.

Nei prestigiosi spazi di Villa Galvani, il percorso espositivo conduce alla scoperta dell’arte di un gigante della storia del fumetto il quale, partendo dalla serialità delle pubblicazioni sui quotidiani, ha consolidato il concetto moderno del graphic novel come espressione massima dell’arte sequenziale.