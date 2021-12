Torna il 31 al Verdi il tradizionale Concerto di fine anno

PORDENONE – Fine anno in Musica, a Pordenone, con distribuzione gratuita della mascherina FFP2 all’ingresso del Teatro!

L’iniziativa è del Centro Iniziative Culturali di Pordenone in collaborazione con il centro Casa dello Studente Antonio Zanussi, in occasione dell’atteso Concerto di Fine che torna in città dopo la sospensione 2020, quando il lockdown generale aveva impedito il rinnovarsi di questa tradizione.

C’è, dunque, una piccola evoluzione: quest’anno fortunatamente i luoghi di concerto e spettacolo sono praticabili, sia pure con le precauzioni necessarie e per i soli possessori di super green pass.

Venerdì 31 dicembre, alle 16 al Teatro Verdi di Pordenone, gli spettatori del Concerto di Fine anno potranno contare sulla consegna a ciascuno della mascherina FFP2, diventata obbligatoria per assistere agli eventi teatrali (e non solo). Un’idea che i promotori hanno valutato utile e gradita per ritrovarsi in musica nelle ultime ore dell’anno e guardare verso un 2022 di auspicata uscita dal tunnel pandemico.

Sul palcoscenico del Verdi il pubblico troverà una delle formazioni più blasonate e apprezzate dell’ultimo secolo, l’ucraina Kharkiv Philarmonic Orchestra, diretta dal Maestro Yuri Yanko, mentre sarà un artista italiano ad integrare la compagine come pianoforte solista, il talentuoso Alberto Ferro. In programma il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore di Sergej Rachmaninov, integrato dai grandi classici del tradizionale programma musicale di San Silvestro.

Biglietteria online su www.musicapordenone.it oppure in Teatro fino al 30 dalle 16.00 alle 19.00. Venerdì 31 dalle ore 15.00.