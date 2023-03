Trasferimento servizi sociali in nuova sede Cittadella della Salute

PORDENONE – Nei giorni scorsi si è concluso il trasloco dei Servizi Sociali professionali dell’Ambito Territoriale Noncello da Palazzo Crimini in piazzetta Calderari, al 3° piano della Cittadella della Salute in via Montereale, a cui è seguito il contestuale trasferimento degli uffici amministrativi dalla sede Comunale a Palazzo Crimini.

​Presso il 3° piano della Cittadella della Salute trovano ora collocazione i seguenti servizi: non autosufficienza e disabilità, assistenza domiciliare, famiglia e minori (con il servizio di tutela minori), servizi di consulenza legale, pedagogica e psicologica.

Oltre a questi servizi, è stata qui trasferita anche l’Unità Operativa Territoriale di Pordenone, composta dal team operativo d’area anziani e dal gruppo di operatori che prestano servizio in città a favore della popolazione residente nel comune di Pordenone, e che si avvalgono di varie sedi nei quartieri di riferimento.

​Per poter fornire i servizi di maggiore vicinanza al cittadino, a Palazzo Crimini – adiacente al palazzo Municipale, in piazzetta Calderari – sono stati trasferiti i seguenti uffici: lo Sportello al cittadino, l’Ufficio Fondo Autonomia Possibile (FAP), il Servizio di Inclusione Sociale e Lavoro di comunità per il contrasto alla povertà e grave marginalità, l’Orienta Lavoro, la Direzione, la programmazione e la gestione amministrativa e contabile.

​Al 3° piano della Cittadella è attiva una reception che risponde al n° 0434.392711 e che gestisce l’agenda di appuntamenti degli operatori. Per facilitare l’accesso alla Cittadella, gli utenti possono contare sulla preziosa collaborazione dei volontari di varie associazioni, che accolgono tutti all’ingresso al piano terra ed aiutano le persone ad orientarsi nella struttura. In questo edificio l’accesso agli uffici comunali del terzo piano è consentito solo dalla scala B.

​Dal Comune arriva la rassicurazione che per il servizio offerto agli utenti nulla cambia. Per essere messi in contatto con il personale dei Servizi Sociali ora presenti alla Cittadella, sarà sufficiente telefonare allo 0434.392711. Soprattutto in questa fase seguente al trasferimento, il personale è a disposizione dei cittadini per fornire aiuto, sanare dubbi e perplessità.

