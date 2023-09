Treno storico del Fumetto, oltre 200 visitatori al PAFF!

PORDENONE – Grande successo sabato 30 settembre per la prima edizione del Treno Storico del Fumetto, partito da Gorizia e da Treviso per raggiungere Pordenone e, in particolare, il PAFF! – International Museum of Comic Art, realtà di punta nel panorama culturale nazionale.

Già a bordo del treno storico “Centoporte” diesel i viaggiatori hanno potuto vivere la magia di una proposta nuova e originale: la Biblioteca vivente del fumetto, format ideato da Sara Pavan, in cui vere e proprie persone-libro, artisti o esperti, hanno raccontato i grandi classici della storia del fumetto. Un’iniziativa che ha avuto il gradimento dei viaggiatori e che si intende riproporre anche in altre occasioni future, considerato l’unanime successo riscosso.

Arrivati in città, i passeggeri hanno potuto visitare l’intera struttura del PAFF! – International Museum of Comic Art, accompagnati dalle guide del museo: l’esposizione Shaun the Sheep & Friends sulle straordinarie creazioni dello studio Aardman e l’esposizione permanente dislocata in 20 sezioni.

Inoltre, hanno riscosso grande successo il laboratorio per bambini “Giochiamo al riciclaggio” curato da Sara Marzari, quello sui gettonatissimi disegni manga a cura di Matteo Batetta e le caricature proposte dal disegnatore e volto noto della tv Federico Cecchin.

Il Treno storico del Fumetto è un’iniziativa promossa da Fondazione FS, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone in collaborazione con PromoTurismo FVG.