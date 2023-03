Tropeano (FI), i prossimi appuntamenti elettorali

PORDENONE – Continua il tour elettorale di Pietro Tropeano, presidente del Consiglio comunale cittadino e candidato, con Forza Italia, alle elezioni regionali del 2-3 aprile.

Questi, i prossimi appuntamenti:

Lunedì 20 Marzo 18:00 Ristorante La Torre Spilimbergo;

Martedì 21 Marzo 18:00 Bar Mascagni Caneva;

Mercoledì 22 Marzo 18:00 Ristorante Ca’ Muliner Azzano X;

Giovedì 23 Marzo 18:00 Ristorante Al Posta Casarsa;

Venerdì 24 Marzo 18:00 Bar Al Posto Giusto Valvasone Arzene;

Sabato 25 Marzo 18.00 Teatro Don Bosco Pordenone.

“In tutto – sottolinea Tropeano – 24 appuntamenti in giro per la nostra provincia che mi hanno fatto parlare con tanta gente ma soprattutto ascoltare. Numerose riflessioni e proposte su Sanità, lavoro, famiglia, ambiente, cultura che faranno parte integrante del mio impegno per il nostro friuli occidentale. Quanto a Pordenone, vi aspetto per una serata speciale al teatro Don Bosco sabato 25 marzo dalle ore 18.00”.