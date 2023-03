Viaggio virtuale in Friuli, formazione per il settore turistico

PORDENONE – Un viaggio virtuale per far conoscere gli angoli più suggestivi del Friuli occidentale attraverso luoghi carichi di storia, ambienti naturali e tradizioni locali.

Dalla Curtis de Vado (corte adagiata vicino a un guado sul Tagliamento) del borgo fra i più belli d’Italia Cordovado, unitamente al santuario della Madonna delle Grazie vero gioiello d’arte barocca e alla pieve di Sant’Andrea; le incantevoli Vie dell’Abbazia a Sesto al Reghena ricche di specchi d’acqua e fiumi, molini, chiese campestri e la fontana di Venchiaredo citata da Ippolito Nievo; la porta picta nell’antico cimitero ebraico, eretto nel 1687 nel bosco Man di Ferro, in località Torrate a San Vito. E ancora il nucleo urbano di Spilimbergo con la scenografica piazza Duomo, il simbolo della Macia (unità di misura per le stoffe) incisa su un pilastro ad angolo del palazzo della Loggia e la chiesetta dell’Ancona, dove un tempo si risalivano le rive per giungere al borgo guadando il fiume Tagliamento; l’area dell’ossario Germanico (incompiuto) dei caduti della grande guerra a Pinzano e poi lungo il fiume Livenza, fra Polcenigo e Sacile dove si svolgevano riti propiziatori legati alla sacralità dell’acqua (capitello Immacolata Santissima).

Infine l’area naturalistica le Peschiere a Maniago con gli antichi battiferro, le tappe del cammino di San Cristoforo (protettore di viaggiatori e pellegrini) e la Romea Strata, la rotta europea percorsa da pellegrini per arrivare fino a Roma alla soglia di Pietro, un lungo cammino stratificato di storia e di vite.

Tutto questo nel secondo incontro di formazione e di conoscenza del territorio riservato agli operatori del settore turistico e dell’hospitality (hotel, ristoranti, B&B e pubblici esercizi, agenzie viaggio) che intendono accogliere e orientare con competenza e professionalità i propri clienti e, più in generale, il turista.

L’appuntamento si è svolto nella sede Confcommercio di Pordenone con il Consorzio Pordenone Turismo e Federalberghi con il presidente Gianpiero Zanolin.

A illustrare e narrare le peculiarità di questa porzione del Friuli è stato Lorenzo Cardin, giornalista pubblicista, autore di diverse collane per l’editore Biblioteca dell’Immagine e guide (Touring club italiano). Ora sono previste, a maggio, visite guidate con gli imprenditori del settore che saranno accompagnati attraverso luoghi e itinerari stabiliti.

Nella foto la via Crucis a Poffabro