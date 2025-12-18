Tutte le proposte natalizie del Palazzo del Fumetto

PORDENONE – Il Palazzo del Fumetto di Pordenone amplia i propri orari di apertura per le festività natalizie: un’opportunità per scoprire le esposizioni temporanee e approfondire il percorso del Museo del Fumetto. Un’esperienza coinvolgente per tutte le età, tra tavole originali, personaggi iconici e approfondimenti tematici che raccontano il fumetto come forma d’arte e mezzo espressivo.

Giornate di apertura.

Il Palazzo del Fumetto sarà aperto dal 22 al 24 dicembre dalle 15.00 alle 19.00. Resterà chiuso il 25 dicembre, giorno di Natale, e riaprirà il 26 dicembre dalle 15.00 alle 19.00. Sabato 27 e domenica 28 dicembre l’orario sarà continuato dalle 10.00 alle 19.00, mentre il 29 e 30 dicembre dalle 15.00 alle 19.00.

Le aperture del 2026 cominceranno già il 1° gennaio dalle 15.00 alle 19.00 e proseguono il 2 gennaio dalle 15.00 alle 19.00, il 3 e 4 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 e il 5 e 6 gennaio dalle 15.00 alle 19.00.

Winter Camp.

Il Winter Camp è un’occasione dedicata ai bambini per vivere in modo creativo e divertente la pausa scolastica, attraverso attività che uniscono arte, manualità e gioco, stimolando l’ingegno e la scoperta dei tesori del Palazzo del Fumetto.

La prima settimana, dal 22 al 24 dicembre, è quasi sold out, ma ci sono ancora posti disponibili per la seconda settimana, dal 29 al 31 dicembre, dalle 9.00 alle 13.00. Il Winter Camp è rivolto ai bambini che frequentano la scuola primaria ed è organizzato in collaborazione con Eupolis Studio Associato.

Visite guidate e attività.

Il calendario degli appuntamenti al Palazzo del Fumetto è arricchito dalle visite guidate del fine settimana, sabato 27 e domenica 28 dicembre, sabato 3 e domenica 4 gennaio alle 16.00 alla mostra di Lupo Alberto L’Eroica Fifa Blu e alle 17.30 all’esposizione permanente.

Varie anche le attività in programma: sabato 27 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 Tsumami Zaiku di Capodanno, laboratorio adatto agli adulti per creare un tradizionale portafortuna giapponese per l’anno nuovo; domenica 28 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 Caccia al Lupo, una caccia al tesoro speciale tra le sale della mostra, rivolta ai bambini dai 6 anni in su e alle famiglie; venerdì 2 gennaio dalle 20.00 alle 21.00 Visita al buio, adatta a tutti, grandi e piccoli, per scoprire la mostra di Lupo Alberto con la sola luce della torcia.

Prenotazioni sul sito www.palazzodelfumetto.it.

Le mostre in corso.

• L’Eroica Fifa Blu

Un tuffo nell’avvincente epopea del lupo più famoso dei fumetti e della simpatica combriccola che abita la fattoria McKenzie. Il percorso esplora le prime strisce in cui Lupo Alberto è protagonista, passando per l’uso delle onomatopee, le citazioni, la sua valenza sociale fino alla scoperta di quanti lupi sono nati e cresciuti partendo dal genio di Silver.

• Scienziate a fumetti

Oltre 40 tavole originali delle biografie di personaggi storici, in particolare donne scienziate, tratte dai fumetti di Alice Milani. L’esposizione rientra nel Progetto Curie dell’associazione Tandem Arte in Movimento.

• Tra roccia e cielo – 100 anni di Cai a Pordenone

Progetto degli studenti di 5^A del Liceo Artistico “Galvani”, indirizzo Architettura, per celebrare il Centenario del CAI Pordenone attraverso la progettazione di un nuovo bivacco alpino che sostituisca il Granzotto-Marchi, nel cuore delle Dolomiti Friulane.

• Calendario ISIA

In mostra per tutto il 2026 le tavole del progetto editoriale ISIA-UniPordenone che nasce dalla virtuosa collaborazione con la Fondazione CRO Aviano e beneficia del patrocinio del Comune di Pordenone. Il tema del calendario, Progetti In/Forma, segna e festeggia i quindici anni di ISIA Roma Design nella città di Pordenone.

• Museo del Fumetto

L’esposizione permanente del Palazzo del Fumetto racconta la storia del fumetto attraverso i suoi molteplici formati editoriali, grazie a un allestimento multimediale e interattivo che stimola il coinvolgimento diretto del pubblico con i materiali esposti.