Ucraina: olimpionico Molmenti ospita a casa canoista

PORDENONE – Daniele Molmenti, oro olimpico di canoa slalom a Londra 2012, oggi direttore tecnico della Nazionale azzurra, da alcuni giorni sta ospitando, nella propria abitazione di Pordenone, il canoista e istruttore ucraino Yevhenii Ivanov, che al momento dell’invasione russa si trovava in Portogallo, per realizzare un reportage televisivo sui fiumi e non ha potuto fare rientro nella propria abitazione. Ne dà notizia il Messaggero Veneto.

A favorire l’arrivo dell’atleta ucraino in Friuli è stata la sua fidanzata, che giovedì scorso si trovava nell’isola di Reunion, dove anche Molmenti stava svolgendo uno stage invernale con la Nazionale italiana, e che ha chiesto al Dt la propria disponibilità.

“Questa ospitalità incarna lo spirito solidale e di condivisione di noi sportivi. In realtà, anche i canoisti russi, con cui abbiamo condiviso tanti momenti – ha fatto sapere Molmenti – sono contro la guerra, convinti che Putin abbia agito in modo irrazionale”.