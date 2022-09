ULTIMA ORA – Pnlegge, clamoroso affondo di Ciriani “inaugurazione da sbadigli”

PORDENONE – Clamoroso affondo del sindaco Alessandro Ciriani sull’inaugurazione di pordenonelegge.

“Pordenonelegge – si legge sul suo profilo facebook – é una magnifica offerta di idee, spunti, carezze letterarie. A tutti gli organizzatori va il mio sincero ringraziamento per aver saputo mettere a punto una macchina portentosa, complessa, preziosa, articolata.

Noi, come Comune, continueremo a dare il nostro appoggio, con entusiasmo e convinzione. Unico neo, dal mio opinabilissimo punto di vista, le scelte degli autori per le aperture degli ultimi anni. Mettiamola cosi: chiamiamo qualcuno che sappia far vibrare i cuori, rapire le menti, incuriosire gli indifferenti, non ombre che suscitano sbadigli e ti fanno sprofondare sulla poltroncina.

Stasera (mercoledì 14 settembre n.d.r) ho assistito ad un banale, modesto e scadente campionario di luoghi comuni del politicamente corretto. Sono andato via prima della fine: se una roba é brutta non la devo sorbire per forza. Davvero poco interessante.

Dimmi cose che non mi piacciono ma dimmele da tramortirmi per la loro profondità, fammi schiumare dal nervoso per la bravura con cui fai vacillare le mie tetragone certezze.

Stasera esco più convinto delle mie idee di quanto non lo fossi prima di entrare in sala. Pnlegge é una meraviglia, non sempre, però, i suoi ospiti onorano il palco da cui parte. Mio parere, ripeto”. Stiamo parlando, peró, del parere del primo cittadino. A buon intenditor…