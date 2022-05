Ultimo giorno di Aquafarm e Novelfarm in Fiera

PORDENONE – Si concludono giovedì 26 maggio alla Fiera di Pordenone AquaFarm, NovelFarm e il nuovo settore AlgaeFarm, manifestazioni internazionali che fanno il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive future delle produzioni alimentari, con focus sull’allevamento di specie acquatiche, coltivazione di alghe, colture in ambiente controllato e vertical farming. L’evento avrà un epilogo il 27 maggio, “Special Conference Day”, una giornata interamente dedicata a due conferenze di caratura internazionale, tra cui spicca il seminario IYAFA 2022 (Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture 2022).

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2022 Anno Internazionale della Pesca Artigianale e dell’Acquacoltura e AquaFarm, in qualità di supporter dell’evento, avrà l’onore di ospitare questo importante seminario con la partecipazione di MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) e API (Associazione Piscicoltori Italiani). Saranno presenti delegazioni da diversi paesi dell’area del Mediterraneo come Libia, Tunisia, Albania, Turchia.

Secondo e ultimo giorno quindi in Fiera di questo triplice evento, unico in Italia, che presenta tecnologia, innovazione, processi e prodotti focalizzati sulle esigenze dell’industria della pesca, delle colture fuori suolo e degli allevamenti ittici: settori in costante evoluzione, che richiedono sempre maggiore attenzione ad aspetti quali sostenibilità ambientale e resa delle coltivazioni e degli allevamenti.

A completamento della proposta espositiva, il programma di conferenze permette di affrontare tematiche di ampio respiro relative ai settori protagonisti della rassegna, sostenendo la ricerca e l’innovazione, anche attraverso la presentazione di case history.

Il 26 maggio 2022 alle ore 9.30 in Sala Zuliani si tiene il convegno “Stato e prospettive del settore ittico nel mare Adriatico” organizzato dalla Regione FVG nell’ambito del progetto europeo ARGOS. Durante il dibattito aziende, enti di ricerca ed istituzioni di Italia e Croazia saranno impegnati a discutere sulle prospettive di sviluppo transfrontaliero della pesca e dell’acquacoltura nel mare Adriatico.

Accanto all’agenda tecnico scientifica le manifestazioni presentano anche eventi collaterali di carattere più divulgativo come gli show cooking in cui lo chef Marco Valletta e i suoi allievi dell’Istituto IPSSAR G. Maffioli di Castelfranco Veneto presentano ricette che hanno come protagonisti i pesci di acquacoltura e le verdure coltivate in una vertical farm. Il 26 maggio sempre nell’arena Show cooking del pad. 4 alle ore 11.15 si terrà la premiazione “Donne in Acquacoltura” dedicata a valorizzare l’impegno di importanti figure femminili nell’ambito dell’acquacoltura.

Il riconoscimento verrà consegnato a: Mirella Fossaluzza, S.A.I.S. Ittica per la categoria aziende, Antonia Ricci, Direttrice Istituto Zooprofilattico delle Venezie, categoria ricerca, Eleonora Iacovoni, Dirigente Mipaaf – Direzione Pesca e Acquacoltura, categoria istituzioni. Un’altra premiazione si terrà sempre il 26 maggio nell’ Arena alle 15.30 e riguarda il “Contest R&D Award” dedicato alle innovazioni nell’ambito dell’acquacoltura. Una commissione ha selezionato i migliori 3 progetti realizzati da ricercatori, gruppi di ricerca o start-up, che hanno presentato prototipi funzionalmente completi e pronti ad andare sul mercato visibili ad Aquafarm.

AquaFarm e NovelFarm sono aperte ancora giovedì 26 maggio 2022 ai padiglioni 4 e 5 della Fiera di Pordenone (Ingresso Centrale). Venerdì 27 maggio Special Conference Day. Ingresso gratuito (riservato agli operatori professionali): www.aquafarmexpo.it e www.novelfarmexpo.it. www.algaefarm.it