Un mese per la campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi

PORDENONE – Marzo è il mese dedicato alla sensibilizzazione all’endometriosi e per ribadire l’impegno a far conoscere questa patologia , l’assessore Guglielmina Cucci ha incontrato la presidente dell’Ass Endometriosi FVG Sonia Manente e la responsabile del sodalizio per Pordenone Sonia Feletto per sottolineare il sostegno dell’Amministrazione alla campagna.

Siamo impegnate in questa sensibilizzazione – hanno affermato le due referenti – coinvolgendo enti, ed istituzioni, proponendo illuminazioni di palazzi pubblici, esponendo striscioni informativi, poiché l’endometriosi è una patologia Invalidante che colpisce almeno 26 mila donne in FVG e 3 milioni sul territorio nazionale. E questi dati purtroppo sono sottostimati poiché purtroppo la diagnosi tardiva dai 5 agli 8 compromette il riconoscimento della patologia in tempi più brevi.

“Ben vengano queste iniziative – ha commentato l’assessora Guglielmina Cucci – che portano ad una conoscenza e al riconoscimento di una malattia che ha anche aspetti invalidanti. C’è bisogno di più conoscenza e di più rispetto e tutela per le donne che ne soffrono. C’è un percorso da costruire e oggi noi facciamo la nostra parte.”

Per informazioni https://www.endometriosifvg.it/