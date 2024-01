Una nuova opera arricchisce i mondi possibili. Due secoli d’arte dalle collezioni di Pordenone

PORDENONE – La mostra “Mondi possibili. Due secoli d’arte dalle collezioni di Pordenone” allestita in Galleria Bertoia si è arricchita di un’ulteriore opera, che potrà essere ammirata dai visitatori fino a domenica 28 gennaio.

Si tratta del mosaico intitolato “Il macina caffè”, prodotto nell’ambito dell’Officina dell’Arte dalla Fondazione Bambini e Autismo.

L’opera corale, realizzata sotto il coordinamento di un maestro mosaicista, è formata di tessere di vetro policrome, vetro colorato, specchi, legno e pitture acriliche, ed è stata ispirata dall’opera omonima di Tamara de Lempicka del 1924.

Il mosaico, che rappresenta una natura morta con una brocca e un macina caffè, è un pregevole manufatto che dialoga con le sezioni espositive della mostra e stabilisce connessioni tematiche con le correnti artistiche del Novecento, un ulteriore elemento d’interesse artistico che valorizza la mostra.

«L’arte incontra il sociale – commenta l’assessore comunale alla Cultura, Alberto Parigi-, una bellissima occasione per arricchire la sorprendente mostra Mondi Possibili e il suo percorso espositivo con i nostri tesori conservati in deposito».

Domenica 14 e 28 gennaio sono calendarizzate due visite guidate in Galleria Bertoia per un massimo di 20 partecipanti ciascuno, con inizio alle ore 15:30 e sono curate da Mondo Delfino.

La visita guidata è compresa nell’esiguo prezzo del biglietto d’entrata al museo e la prenotazione va fatta attraverso il form on-line accessibile al sito www.mondodelfino.it

Un percorso meraviglioso tra le opere della mostra temporanea “Mondi Possibili”, con circa 140 opere di artisti locali, nazionali e internazionali tratte dai magazzini comunali, alla riscoperta dei tesori di Pordenone conservati nei depositi museali e finora nascosti al pubblico.

Un’eccezionale esposizione che mette in luce opere di grande valore attraverso una serie di percorsi alternativi, i “mondi possibili” appunto, per raccontare la storia sbalorditiva di una città e del suo immenso patrimonio artistico e culturale.

Alcuni nomi internazionali in mostra: Paul Delvaux, Toshimitsu Imaï, Luigi Veronesi. E poi artisti del territorio come Mirko Basaldella, Luigi Spacal, lo stesso Bertoia e un nucleo consistente di autori locali ma di richiamo nazionale come Luigi Vettori e Armando Pizzinato, che raccontano la storia del territorio del Friuli Venezia Giulia attraverso la rappresentazione dei paesaggi e delle sue genti.

Un’altra sezione interessante della mostra è quella a tema storico (Le stanze del Cardinale), che affronta l’impegno e la passione del Cardinale Celso Costantini (1876-1958) in Estremo Oriente, grazie al lascito fatto al Comune di Pordenone dal Cardinale stesso, originario di Castions di Zoppola e primo delegato apostolico in Cina dal 1922 al 1933.

Le opere testimoniano un’operazione artistica e sincretistica di creazione di un nuovo canone di lettura orientale dell’arte cristiana. Una testimonianza religiosa e artistica ripresa anche nelle bozze cartacee presenti nella stessa sala, che espone studi preparatori di artisti come Zavagno e Bertoia, una campionatura di dipinti di autori locali toccati dallo sguardo di Pier Paolo Pasolini e a lui legati (I pittori di Pier Paolo) e il romanzo di formazione di un autore eccellente come il pordenonese Luigi Vettori attraverso studi, disegni, note e quaderni risalenti agli anni trascorsi all’Accademia di Venezia (Come si diventa artista).

Informazioni generali sulla mostra

Dal 10 settembre 2023 al 28 gennaio 2024

Sedi

Galleria Harry Bertoia, corso Vittorio Emanuele II 60, Pordenone

Casa dello Studente Antonio Zanussi, via Concordia Sagittaria 7, Pordenone

Museo Diocesano di Arte Sacra, via Revedole 1, Pordenone

Orari di apertura

Galleria Harry Bertoia: venerdì 15:00-19:00, sabato e domenica 10:00-13:00 e 15:00-19:00

Casa dello studente Antonio Zanussi: venerdì, sabato, domenica 15:00-19:00

Museo Diocesano di Arte Sacra: martedì, venerdì e sabato 9:00-13:00.

Biglietto

Mondi possibili: intero 5 €; ridotto 3 €

Mondi possibili e Museo Civico d’Arte: intero 8 €; ridotto 4 €

Mondi possibili e Museo civico d’Arte e PAFF!: intero 15 €; ridotto 9 €

Per informazioni

0434 392935, 0434 392937

[email protected]

www.comune.pordenone.it/galleriabertoia