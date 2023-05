Variazioni nella raccolta rifiuti per il Mercato europeo

PORDENONE – GEA informa che in occasione del Mercato Europeo che si terrà a Pordenone nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2023, i servizi di raccolta rifiuti esclusivamente nella zona marrone (Centro e Centro Storico) subiranno alcune variazioni per motivi organizzativi.

In particolare il servizio di raccolta del cartone non si effettuerà nelle seguenti vie: Via dei Molini, Via Roma, Viale Martelli, Viale Trento, Piazza XX Settembre, Via Santa Caterina, Via Rovereto, Viale Cossetti, Piazzetta dei Domenicani, Piazza della Motta, Piazza Ellero dei Mille, Piazza Costantini, Via F.lli Bandiera, Via Cesare Battisti, Piazzetta Pescheria.

Ad esclusione delle vie sopra citate, nella zona marrone la raccolta del cartone è confermata e sarà attiva il venerdì 5 maggio, con invito a esporre i rifiuti il medesimo venerdì 5 dalle 19.15 alle 19.30.

Confermato il servizio di raccolta del secco residuo così come quella per gli imballaggi in plastica e metalli. Per tutte queste categorie si invita ad esporre i rifiuti giovedì 4 maggio dopo le 19.30, la raccolta sarà effettuata venerdì 5.

Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, sarà distribuito un promemoria informativo ai commercianti e alle utenze domestiche residenti nella zona marrone, contenente le modifiche dei servizi di raccolta rifiuti. Inoltre, agli ambulanti sarà consegnato un promemoria con le istruzioni per una corretta separazione dei rifiuti.

Per maggiori informazioni, si invita a contattare il centralino GEA al numero 0434.504711 oppure il numero verde 800 50 10 77, o a scrivere una mail a [email protected]

GEA ringrazia per la collaborazione e la comprensione.