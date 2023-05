Mercato immobiliare, assemblea annuale Uppi il 5 maggio

PORDENONE – E’ convocata venerdì 5 maggio, ore 17.30, presso la Sala Convegni ASCOM in P.le dei Mutilati n. 4, l’assemblea provinciale dei Piccoli Proprietari Immobiliari di Pordenone.

Si tratta, come ormai da tradizione, di un’occasione nella quale viene fatto un esame del mercato immobiliare, nelle sue diverse forme di interesse, per quanto riguarda l’anno trascorso e quello futuro. Verranno, pertanto, resi noti i dati relativi all’andamento delle compravendite di abitazioni, delle locazioni e degli sfratti sulla base dei dati che periodicamente l’Associazione raccoglie da parte degli uffici preposti alle rispettive gestioni.

Gli stessi, infatti, vengono considerati utili per capire quali siano le attuali dinamiche di questi importanti aspetti dell’andamento del settore immobiliare nell’ambito della nostra provincia, Saranno considerati e commentati da parte degli operatori del settore associati alla Federazione Italiana dei Mediatori e degli Agenti di Affari, FIMAA, della stessa provincia nella persona del presidente Bruno Bari.

Altrettanta attenzione sarà posta rispetto alla tassazione degli immobili con specifico riferimento, anche in questo caso, alla situazione provinciale.

Sul punto, infatti, verrà considerata la nuova IMU regionale che sostituisce la pari imposta nazionale, l’applicazione della c.d. cedolare secca sui redditi provenienti da locazioni abitative rispetto alla possibilità di optare alla percentuale del 10% sull’intero territorio provinciale nonchè della aspettativa in ordine alla possibilità di estensione di tale regime fiscale anche per gli immobili c.d. ad uso diverso (negozi, uffici, capannoni ecc. ). Altro aspetto di particolare interesse che sarà esaminato, per la prima volta, sarà quello relativo ai contenziosi in materia di locazione estesi anche a quelli condominiali.

Si tratta, anche in questo caso, di due importanti motivi di interesse per il settore. Evidente, infatti, che la morosità nel pagamento dei canoni o delle spese condominiali, i danni agli immobili e le difficoltà di rapporto all’interno dei condomini, costituiscono uno dei motivi di maggiore conflittualità che colpisce il settore.

Quali dati utili a considerare, anche in questo caso, le dinamiche conflittuali, saranno resi noti i dati relativi ai procedimenti di mediazione diretti alla risoluzione in via amichevole e transattiva delle controversie di locazione e condominiali, come rilevati presso l’Organismo di Mediazione operante sul nostro territorio.

L’assemblea si concluderà con gli adempimenti statutari e seguirà un incontro conviviale al quale tutti i partecipanti sono invitati. La partecipazione all’assemblea è libera.

UPPI Pordenone il pres prov. avv. Ladislao Kowalski