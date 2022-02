Vendere casa? Come testare professionalità agente. Lo spiega Daniele Liguori

Finalmente la decisione di vendere casa è stata presa e contestualmente anche quella di non gestire la compravendita da soli ma di affidarsi ad un professionista del settore: un’agenzia o un agente immobiliare.

La scelta di un’agenzia immobiliare potrebbe sembrare cosa semplice, considerando la vastità dell’offerta sul mercato, ma scegliere bene la figura cui affidare la vendita della propria casa è già di per sé un’operazione delicata che richiede attenzione e lucidità nella valutazione.

Non dobbiamo temere di perdere tempo in questa fase iniziale, perché il rapporto che si andrà a creare dovrà essere di totale fiducia ed è per questo importante selezionare attentamente il nostro alter ego sul mercato.

Lasciamo quindi da parte le remore e chiariamoci ogni dubbio facendo domande precise e chiare per capire in modo trasparente con quale tipologia di approccio l’agente intenderà operare. Sarà in primis fondamentale chiedere se è abilitato alla professione (cosa non sempre scontata), appurare quale tipo di investimenti intenderà mettere in atto per promuovere la vendita dell’immobile, approfondire se si occuperà direttamente dell’importante parte dell’immagine o se essa verrà seguita da qualcun altro, chiarire se le visite all’immobile verranno gestite direttamente dal nostro interlocutore o se qualcun altro seguirà i potenziali acquirenti, ecc.

Le domande da fare prima di affidare un incarico non sono mai banali né sciocche e pretendere delle risposte chiare, semplici e nette aiuterà anche ad instaurare un rapporto di fiducia e trasparenza.

Sarà opportuno chiarire quindi da subito quali siano le attività che verranno messe in atto per vendere la casa. Sicuramente una bella presenza ed un’ottima dialettica aiuteranno un agente immobiliare, ma sarà fondamentale anche capire quali siano gli strumenti che utilizzerà e le tempistiche che prevede per arrivare all’obiettivo. Il ruolo dell’agente immobiliare è quello di mettere in relazione il venditore con il potenziale compratore; quindi, sarà interessante capire in che modo intenderà cercare e trovare quello che potrebbe essere l’acquirente finale.

Bisognerà poi capire e chiarire da subito se sarà in grado e se vorrà collaborare anche con altri agenti, in sinergia. Agenti che non collaborano o che fingono di collaborare potrebbero compromettere e limitare le possibilità di moltiplicare in modo esponenziale le opportunità di compravendita in tempi rapidi.

Domande precise quindi, semplici ma decise per risposte chiare ed esaustive

Ricordiamoci infine del lato empatico e non dimentichiamo che, come l’agente immobiliare tratterà il venditore suo cliente, così tratterà anche tutti i potenziali acquirenti.

BUONA VENDITA!

