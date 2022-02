La lunga vita dei miti: Dante e il mare venerdì 25 febbraio

PORDENONE – Nuovo appuntamento per il corso “La lunga vita dei miti nella produzione artistica” che propone un approfondimento sul tema: “Dante e il mare: miti, memorie, metafore”.

a cura di Domenico De Martino, docente di storia della critica letteraria all’Università di Pavia, in programma venerdì 25 febbraio, alle 18 e 45, nello spazio dell’ex Tipografia Savio a Pordenone.

“In un’opera-mondo come la Divina Commedia – anticipa Gianantonio Collaoni, presidente Aicc -non poteva mancare il tema del mare, pur in cantiche che apparentemente con questo elemento hanno poco a che fare. Ma nei racconti di anime, come nell’avvicinamento alla montagna del Purgatorio, il mare, lo ricorda anche chi con il grande poema ha una dimestichezza scolastica, è ben presente, “infin che il mar fu sopra noi rinchiuso” così parla in vista della grande montagna chi troppa aveva osato; mentre chi è destinato di lì a poco ad essere purificato può dire: “di lontano/ conobbi il tremolar della marina.”

Il corso dell’Aicc è stato organizzato con il contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli in collaborazione con la Società Dante Alighieri – Comitato di Pordenone.

Ingresso libero.

Per accedere alla conferenza sarà necessario esibire il green pass.

Per informazioni: [email protected] o pagina Fb Aicc-Sezione Pordenone.