Vendere casa? Ecco i 10 passi da considerare. Li spiega Daniele Liguori

PORDENONE – Vendere casa non è un’impresa semplice, ma che non deve spaventare se si seguono tutti gli step consigliati e necessari per vendere con successo un immobile.

I 10 passi da considerare li spiega Daniele Liguori di HomeLead – Pordenone.

1. Il primo passo è decidere di vendere. Per vendere infatti bisogna prima essere convinti di volerlo fare: è una cosa seria e bisogna essere determinati nel passo che si va fare e l’avere o no la determinazione di vendere può cambiare le sorti della vendita stessa;

2. Il secondo passo è fare una corretta valutazione; infatti il 50 % del successo si ottiene già nel momento in cui si deciderà la strategia del prezzo (quindi non solo la valutazione). Fondamentale sarà anche la giusta presentazione;

3. Il terzo passo è decidere se vendere da privato o con il supporto di un’Agenzia: ci sono pro e contro a riguardo. Se si opta per un’Agenzia che gestisce la vendita come un privato, sarà più conveniente vendere da soli. Se invece si sceglie di affidarsi a dei professionisti che hanno strategia e strumenti, il risultato sarà sicuramente diverso in quanto per vendere bisogna trovare l’acquirente e per trovarlo bisogna avere una strategia;

4. Il quarto passo sarà quello di preparare tutta la documentazione. La documentazione deve essere controllata e raccolta prima di mettere l’immobile sul mercato. La sua mancanza potrebbe far saltare trattative e compravendite già siglate con tanto di preliminare di vendita;

5. Il quinto passo è preparare l’immobile alla vendita: il vero lavoro nel vendere un immobile sta molto nella parte di preparazione. Questo aspetto è spesso sottovalutato ma come abbiamo visto per la documentazione, anche l’immobile deve essere preparato prima di poter procedere. Se ci sono piccoli interventi che con poca spesa si possano sistemare: fateli! Non si parla di interventi strutturali (il tetto, l’impiantistica, ecc.…) ma di semplici accorgimenti che possano rendere l’immobile più gradevole ed appetibile all’acquisto (imbiancare, incollare dei battiscopa staccati, ecc.…);

6. Il sesto passo sarà quello di realizzare la comunicazione: è arrivato il momento di raggiungere i potenziali clienti e di invogliarli all’acquisto. Bisognerà incuriosirli, invogliarli a chiamare, a contattarci per vedere la casa. Ogni Agenzia gestisce in modo diverso questa fase, HomeLead, per i propri clienti, realizza una pagina web dedicata per ogni singolo immobile, dove vengono inseriti una serie di contenuti, foto professionali, video visite, video trailer, tour virtuale. Il tutto realizzato professionalmente da specialisti nell’immagine immobiliare, che nel preparare l’immobile per il servizio utilizzano un home stage per valorizzare ogni spazio. Se si decide di vendere da privato in autonomia non si potrà fare tutto, ma sarebbe consigliabile concentrarsi perlomeno nella realizzazione della comunicazione, perché farà la differenza sui contatti che si riceveranno e più contatti ricevuti… più possibilità di vendita;

7. La gestione: una volta che i contatti saranno acquisiti, perché tutti i punti precedenti sono stati seguito, bisognerà gestire al meglio le visite, senza perdere per strada neanche un contatto;

8. Le trattative. Trovato un interessato, si parte con la trattativa e se tutti i passi precedenti saranno stati fatti con metodo, sarà tutta a favore del venditore che difficilmente dovrà scontare il prezzo;

9. Il passo successivo è la proposta di acquisto o preliminare di vendita: scrivere nero su bianco l’accordo concluso con l’acquirente. Attenzione che si tratta di un vero e proprio contratto e va affrontato con tutte le cautele del caso; infatti, è il momento in cui verrà incassata la caparra proporzionata al valore di acquisto;

10. Ultimo passo sarà quello relativo alla gestione della richiesta di documentazione da parte di una eventuale banca e del notaio e poi basterà attendere l’atto definitivo. Se tutti i passi precedenti sono stati seguiti in realtà non servirà far altro che attenere di andare dal notaio ed incassare il resto della somma!