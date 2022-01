E’ morta a 82 anni la maestra Annamaria Pederneschi

PORDENONE – Si è spenta all’età di 82 anni, dopo una lunga e travagliata malattia, Annamaria Cullaciati in Pederneschi, insegnante elementare molto conosciuta a Pordenone e provincia per il suo impegno dedicato con passione e amore, soprattutto, ai bambini disabili.

Ospite da tempo alla casa di riposo Arcobaleno di Cordenons, la donna era stata ricoverata da qualche settimana all’ospedale cittadino per gravi complicanze. Lascia nel dolore il marito Roberto e i figli Riccardo (funzionario all’Ascom-Confcommercio del capoluogo) e Antonella.

La carriera di Annamaria, nata a Pavia, inizia in Lombardia dove frequenta un corso di specializzazione alla Cattolica di Milano sul tema della “disabilità e problematiche caratteriali dei bambini”.

Quando il marito Roberto, dirigente nel servizio pubblico ma anche volontario impegnato nel sociale per essere stato fra i promotori del consultorio familiare Noncello, si trasferisce alla fine degli anni ’60 a Pordenone, Annamaria lo segue per insediarsi in cattedra al centro polivalente di riabilitazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento. Dal 1972 e fino al 1990 continuerà a insegnare alla scuola primaria ‘G.Narvesa’ di via Fonda a Pordenone.

I figli la ricordano come una «donna elegante, non solo nell’abbigliamento, nel modo di fare, nel proporsi con dignità verso i più deboli e le persone indifese. Un carattere forte, pieno di spirito, capace di superare ogni avversità. E’ stata, anche per noi, una vera Maestra».

La cerimonia funebre si terrà mercoledì 19 gennaio, alle 15, nella chiesa dei santi Ilario e Tiziano a Torre di Pordenone dove la salma giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home (il rosario, invece, sarà recitato martedì 18 alle ore 19). Come richiesto dalla famiglia le offerte saranno destinate all’associazione La Nostra Famiglia di San Vito.