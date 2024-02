Vetrina Pn with love, domande entro il 5 aprile

PORDENONE – Dopo il successo delle ultime edizioni, Camera di Commercio di Pordenone – Udine ripropone anche quest’anno la Vetrina Pordenone With Love, iniziativa di Territorio Economia Futuro (TEF), società in house camerale che rientra tra le attività finalizzate a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio, in questo caso pordenonese, al fine di rafforzarne la capacità economica.

L’iniziativa prevede la realizzazione di una vetrina dei prodotti locali, che sarà allestita in un’area al pian terreno adiacente l’ingresso principale di Palazzo Montereale Mantica – sede di rappresentanza camerale nel centralissimo corso Vittorio Emanuele – con una formula di esposizione e vendita temporanea che possa proporre a rotazione le produzioni tematiche tipiche e/o rappresentative locali. Da poche ore è aperto il bando di partecipazione, presentazione delle domande entro il 5 aprile.

Per maggiori informazioni consultare la voce News del sito della CCIAA di Pn-UD

https://www.pnud.camcom.it/news/