Da Pordenone a Pula, le lezioni di social media management di Susanna Biscontin

PORDENONE – Un laboratorio presso l’istituto superiore alberghiero Azuni di Pula, in Sardegna, ha visto la partecipazione della social media manager pordenonese Susanna Biscontin, la quale ha condiviso la propria esperienza nel campo del social media marketing con gli studenti (nella foto in primo piano).

L’obiettivo dell’attività trasformare gli studenti, per un giorno, in social media manager specializzati nel settore turistico.

Il laboratorio proposto dalla docente friulana mirava a fornire agli studenti competenze pratiche nell’utilizzo strategico dei social media per la promozione di strutture ricettive e commerciali legate al settore alberghiero.

L’iniziativa ha suscitato entusiasmo tra gli studenti dell’istituto, marcando l’importanza di integrare corsi pratici di social media marketing nei percorsi formativi di coloro che aspirano a lavorare nel mondo dell’hospitality e della gestione alberghiera.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “destination management”, ideato da Ospitality Academy e Aira, con lo scopo di offrire agli studenti un percorso formativo finalizzato a prepararli all’inserimento in team composti da professionisti del settore e titolari di strutture ricettive e commerciali.

La partecipazione di imprenditori e titolari di attività commerciali locali consentirà agli studenti delle classi quinte dell’istituto alberghiero di Pula di vivere un’esperienza formativa per mettere in pratica le conoscenze acquisite e di sviluppare competenze chiave per una futura carriera di successo nel sistema turistico.

Susanna Biscontin è una professionista dinamica che, dopo aver lavorato a New York e a Milano, è tornata nella sua città sul Noncello per mettere in campo le sue esperienze lavorative nelle mani degli imprenditori locali.

Con un focus particolare sui social media marketing, la giovane Susanna condivide la sua attività professionale anche attraverso l’insegnamento ai corsi di Terziaria (un’attività didattica che si sviluppa in aula e in azienda), il canale di formazione firmato da Ascom-Confcommercio Pordenone per lo sviluppo della cultura manageriale e di impresa nei settori del Commercio, Turismo Servizi e Professioni.