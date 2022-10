Vetrina Pordenone With Love con Maglificio Ma.Re.

PORDENONE – La Vetrina di Pordenone With Love, iniziativa di ConCentro, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che rientra tra le attività finalizzate a stimolare e incentivare attività tese alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, accoglie un’altra eccellenza del nostro territorio.

Dopo Luppolo Verde, Daimon Srl, Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva e Karpos, è ora la volta del Maglificio Ma.Re., azienda di Chions fondata nel 1966 dai coniugi Natalina e Luciano Bressan – e ora gestito dai figli Mauro, Renato, Luisa ed Attilio – fiore all’occhiello della manifattura tessile italiana, specializzato nella produzione di capi di maglieria intima.

Presenti all’inaugurazione Silvano Pascolo, amministratore unico di ConCentro – che ha confermato anche per il 2023 la prosecuzione dell’iniziativa che, ha detto, contribuisce a offrire visibilità alle imprese che hanno aderito ma, anche, a una parte di corso Vittorio Emanuele sicuramente da valorizzare – e il vicesindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, che ha ringraziato l’ente camerale per la collaborazione, ancor più fondamentale in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando – ha commentato.

«La nuova sede commerciale di cinquemila metri quadri – ha spiegato Mauro Bressan, vicepresidente del CdA – impiega oltre cinquanta dipendenti ed offre al mercato quattro marchi: MaRe, linea classica per uomo, donna e bambino, realizzata in cotone a costina, jersey, mercerizzato, interlock, Lana-Cotone e Micro Wool; Egi, prodotti raffinati, nel lucente e traspirante Filo di Scozia, nella calda e sofisticata Lana-Seta, in MicroModal, soffice fibra estratta dal faggio, in Viscosa, leggerissima fibra naturale adatta alla confezione di capi estivi, negli innovativi Modal Cashmere e Cotone Seta; Basic Cotton, capi colorati e giovanili, in 100% cotone o cotone elasticizzato, pratici e versatili e Vittoria B, dal 2015 punto di riferimento per tutte le donne che nella biancheria intima cercano eleganza e pregio, con la sua collezioni eclettiche ed innovative, che impiegano i filati più nobili, dalla lana alla seta, dal cashmere al modal.

Il livello dei nostri prodotti – ha aggiunto – è ad oggi riconosciuto e stimato in ben trenta paesi, oltre i confini italiani. Creatività, qualità, innovazione e rispetto per l’ambiente lavorativo: sono questi i valori irrinunciabili che da sempre vengono trasmessi in ogni capo».

Dopo il maglificio Ma.Re. di Chions esporranno Lym Srl di Sacile (progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi d’illuminazione avanzati) e Cooperative Agricole Soc. Coop. di Zoppola (produzione di prodotti di pasticceria e da forno).