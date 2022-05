Vetrina Pordenone with love, la birra cede il passo alla cosmesi

PORDENONE – Cambio di testimone, il 4 maggio, alla Vetrina di Pordenone With Love, iniziativa di ConCentro, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che rientra tra le attività finalizzate a stimolare e incentivare attività tese alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese.

Dopo Luppolo Verde esporrà sino al 30 maggio prossimo Daimon Srl di Caneva, azienda impegnata nello sviluppo di formulazioni nel settore della cosmesi funzionale i cui prodotti, spiegano, sono la fusione delle antiche tradizioni con le più recenti scoperte scientifiche, le sostanze più pure e preziose delle piante con l’innovazione tecnologica. «Utilizziamo microtecnologie all’avanguardia per perfezionare gli effetti della natura e renderli disponibili per la pelle e lavoriamo continuamente per una proposta focalizzata su trattamenti viso e corpo».

La formula prevede l’esposizione temporanea e gratuita, a rotazione, dei prodotti delle aziende che hanno aderito all’iniziativa. In corso Vittorio Emanuele, cuore della città, è stato creato uno spazio dove si potrà entrare in contatto con i prodotti di alta qualità del pordenonese e di conoscere e acquistare/ordinare direttamente dalle aziende.

Presenti, quest’oggi, Silvano Pascolo, amministratore unico di ConCentro, l’azienda speciale della CCIAA di Pordenone – Udine, il vicesindaco Emanuele Loperfido e l’assessore comunale Guglielmina Cucci. Da loro un ringraziamento alle aziende che hanno deciso di aderire all’iniziativa e un accento sull’importanza di fare sistema, in questo caso per la rivalutazione di alcune aree del centro città.

Dopo Daimon Srl esporranno: Consorzio per la tutela e la valorizzazione del FigoMoro da Caneva (confetture e salse a base di fichi), Cooperativa Sociale Karpos s.c. Onlus di Pordenone (produzione di articoli in tessuto derivanti da scarti industriali e non), Maglificio Ma.Re. Srl di Chions (produzione industriale di maglieria intima donna/uomo/bambino), Lym Srl di Sacile (progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi d’illuminazione avanzati) e Cooperative Agricole Soc. Coop. Di Zoppola (produzione di prodotti di pasticceria e da forno).