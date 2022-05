I cantieri di Torre alle battute finali

PORDENONE – I lavori nel quartiere di Torre sono alle battute finali e in programma rimangono solo degli ultimi piccoli ritocchi, previsti nelle prossime settimane a completamento delle finiture dell’opera.

Tutti i lavori quindi procedono secondo cronoprogramma, con tutte le precauzioni necessarie del caso, a causa della presenza di molti sottoservizi.

Nel corso della settimana in via Stradelle verrà effettuato il colludo della condotta fognaria e saranno avviati i lavori di realizzazione del marciapiede dall’incrocio con via Zara fino al civico 38, lato Nord.

Sono in corso anche i lavori commissionati dallo Stato per la posa della fibra ottica.

A partire dal 9 maggio si daranno avvio ai lavori di stesa del manto di usura delle vie Moras, Pacinotti, Meucci e Sartor.

Le asfaltature principali partiranno dal 13 giugno, con la fine dell’anno scolastico.

In via Slataper i lavori di realizzazione del tratto fognario mancante verranno avviati verso la metà di maggio, non appena conclusi i lavori in via Stradelle.